公館圓環拆除「合作協力新思維」 蔣萬安在市政會議感謝李四川
台北市長蔣萬安上午在市政會議前赴公館，了解圓環拆除後第一個上班日狀況。蔣萬安也在市政會議中強調，大家為了縮短民眾塞車的時間都全力以赴，也要非常感謝副市長李四川能夠統籌協調各單位，希望從這一次的工程學習到合作協力的新思維。
蔣萬安指出，昨天他自己親自開車，經過公館圓環，從羅斯福路，南往北幾個方向。今天早上7時許看車流量不少，那確實都還算通暢。但就在他回來開會時，現場的回報車輛數量有大幅的增加，而且有幾個方向是塞車的狀況，已令交通、工務、警察局等相關局處要盡速的因應並且改善。
蔣萬安還說，同時他也要通知市府圖資要更新，像Google Map導航並沒有更改，可能會讓用路人有所誤導。另一方面，有需要提醒用路人的資訊也要盡快讓用路人知道，並且熟悉。
蔣萬安說，今天現場也碰到幾位民眾反映，包括福和橋下橋之後，車流匯流的改善建議，以及行穿線要退縮的建議。後續市府都會來優化，也邀請相關局處持續的來做調整，包含標線、號誌等。
蔣萬安也表示，工程方面，要非常感謝工務局、交通局、警察局同仁在這段時間非常辛苦付出。剛啟用的這段時間，用路人可能需要時間去熟悉路型，也要請警察局在通勤時間配合適當的警力以及義交在現場協助。交通局也要觀察標線以及號誌的秒數是否要做優化以及調整。
他說，公館圓環原定的施工期間是65天，結果我們在17天就完成這項工程，這整個過程也學到很多。依照傳統的施工工序，我們往往是依照線性的思維，也就是A項做完了，換B項進場，B項做完，然後是C，然後DE，接續進場。
蔣萬安指出，這一次的圓環工程是採取水平施作的思維，包括自來水公司，包括中華電信等管線的事業機關，各個相關單位都盡量同時進場。一方面齊頭並進，一方面精準銜接，特別是交工處，以及新工處這次的銜接非常地順暢，有別以往，值得肯定。
