快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

公館圓環拆除「合作協力新思維」 蔣萬安在市政會議感謝李四川

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
公館圓環改為正交路口，昨提前完工通車，今天是通車後第一個上班日。記者曾原信／攝影
公館圓環改為正交路口，昨提前完工通車，今天是通車後第一個上班日。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安上午在市政會議前赴公館，了解圓環拆除後第一個上班日狀況。蔣萬安也在市政會議中強調，大家為了縮短民眾塞車的時間都全力以赴，也要非常感謝副市長李四川能夠統籌協調各單位，希望從這一次的工程學習到合作協力的新思維。

蔣萬安指出，昨天他自己親自開車，經過公館圓環，從羅斯福路，南往北幾個方向。今天早上7時許看車流量不少，那確實都還算通暢。但就在他回來開會時，現場的回報車輛數量有大幅的增加，而且有幾個方向是塞車的狀況，已令交通、工務、警察局等相關局處要盡速的因應並且改善。

蔣萬安還說，同時他也要通知市府圖資要更新，像Google Map導航並沒有更改，可能會讓用路人有所誤導。另一方面，有需要提醒用路人的資訊也要盡快讓用路人知道，並且熟悉。

蔣萬安說，今天現場也碰到幾位民眾反映，包括福和橋下橋之後，車流匯流的改善建議，以及行穿線要退縮的建議。後續市府都會來優化，也邀請相關局處持續的來做調整，包含標線、號誌等。

蔣萬安也表示，工程方面，要非常感謝工務局、交通局、警察局同仁在這段時間非常辛苦付出。剛啟用的這段時間，用路人可能需要時間去熟悉路型，也要請警察局在通勤時間配合適當的警力以及義交在現場協助。交通局也要觀察標線以及號誌的秒數是否要做優化以及調整。

他說，公館圓環原定的施工期間是65天，結果我們在17天就完成這項工程，這整個過程也學到很多。依照傳統的施工工序，我們往往是依照線性的思維，也就是A項做完了，換B項進場，B項做完，然後是C，然後DE，接續進場。

蔣萬安指出，這一次的圓環工程是採取水平施作的思維，包括自來水公司，包括中華電信等管線的事業機關，各個相關單位都盡量同時進場。一方面齊頭並進，一方面精準銜接，特別是交工處，以及新工處這次的銜接非常地順暢，有別以往，值得肯定。

台北市長蔣萬安主持市政會議。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安主持市政會議。圖／北市府提供

公館圓環 蔣萬安

延伸閱讀

公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

蔣萬安換建中制服祝教師節快樂 網驚：47歲竟無違和感

同事家鄉有難 蔣萬安：北捷組14人救災團隊出發前往花蓮

蔣萬安驚爆曾是啦啦隊！現場秀舞技　張棋惠驚呼：太會跳了吧！

相關新聞

公館圓環拆除迎上班首日 直擊這處塞爆 蔣萬安：還算通暢

台北市羅斯福路基隆路口拆除圓環後，今天首迎上班上學日，台北市長蔣萬安今早7時30分視察到8時20幾分...

2.1億搶修11河川護岸 新北史上最大規模重建

因應去年山陀兒、康芮颱風連番襲擊，新北北海岸多條河川與區域排水護岸嚴重受損，新北市水利局投入2.1億元進行搶修，歷經10...

公館圓環拆除提前通車 今迎考驗

北市公館圓環改為正交路口昨天提前完工通車，終結57年圓環路型，許多用路人說，改正交後減少汽機車交織。另外，過去羅斯福、基...

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

生煤因價格低廉，曾是許多工廠採用的主要燃料，燃燒生煤產生的空氣汙染物遠高於其他能源，近年「工業退煤」被許多城市列為改善空...

新北「朋友++」受好評再加碼 10月來古蹟跳舞做菜交朋友

新北市青年局今年2月推出交友活動「朋友++」大受好評，將在10月6、25、26日舉辦四場交友活動，邀請年輕朋友走進林本源...

公館圓環改造後迎首個上班日 蔣萬安：整體車流還算順暢

公館圓環改造工程正式通車，今天是連假後第一個上班日，新店往台北方向有民眾抱怨塞爆，連機車都不會動。新路口的設計備受關注，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。