公館圓環拆除後迎來首個上班日 永和居民：寧願塞也不要再目睹車禍
台北市公館圓環拆除後，今首迎上班上學日，台北市長蔣萬安還特地前往視察車流，今早永和張姓上班族表示，他早上8點半騎機車從永福橋下橋後經羅斯福路，確實感覺比往常多塞了5分鐘左右，他認為這是陣痛期，大家還在適應路況，也強調「過去看過好幾次汽機車擦撞，寧願塞一點也不要看到車禍」。
今早民眾觀察，永福橋從上午7點半後就出現汽、機車及公車客運車流，導致8點到9點尖峰時段，車輛一度嚴重回堵到橋面。張姓上班族說，公館圓環確實是每年車禍事故的熱點，路型比其他地方相對複雜，他看過好幾次汽、機車相撞的畫面，感覺真的很恐怖。
張先生說，圓環拆除大家要開始慢慢習慣路型，雖然現在比以前塞，但他認為應該一段時間就會恢復正常，即使未來還是塞車他也願接受，畢竟交通安全比塞車更重要。
開車族劉小姐表示，今天上午8點多從永和開車經過永福橋到北市，確實比以前塞車，她覺得可能還要再觀察一段時間比較準確。
