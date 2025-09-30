台灣好行九份金瓜石線、木柵平溪線暢遊套票開賣

新北市觀遊局攜手交通部觀光署「台灣好行」觀光服務，推出木柵平溪線、九份金瓜石線暢遊套票，優惠近6折，還可再加碼兌換限量紀念帽，每條路線限300份。

木柵平溪線套票售價540元，內含台灣好行795路線單程票兩張、美食、體驗與紀念品各1張，總價值最高可達830元，另有810元住宿版可選擇。九份金瓜石線套票售價600元，包含台灣好行965路線單程票兩張、美食、好禮與甜點伴手禮各1張，價值最高可達1040元，有870元住宿版可選擇。

暢遊套票自即日起至2026年1月31日開放購買，使用期限至2026年2月28日。購票方式便利，全台7-ELEVEN ibon 機台、ibon售票網及易遊網均已正式開賣，誠摯邀請遊客可搭乘台灣好行，1張套票即暢遊新北山城秘境與小鎮風光。

今年新北市政府加碼推出限量紀念帽，木柵平溪線好行套票贈送「山城漫遊休閒棒球帽」，兌換地點為十分遊客中心；九份金瓜石線則提供「山海探險防曬漁夫帽」，兌換地點在九份遊客中心。旅客可憑限量兌換券至指定地點領取，每條路線僅300份，送完為止。

同步推出九份金瓜石線「山海探險‧永續生活」與木柵平溪線「山城慢旅‧低碳小旅行」2條綠色遊程，可於五福旅行社平台選購，皆通過 ISO 14067 碳足跡盤查，參加此次綠色旅遊，每位遊客搭乘好行公車，相較自駕旅遊可分別減少6.22公斤及4.49公斤碳排放量，透過揭露數據，讓旅客清楚自身的低碳貢獻，為永續旅遊及環境友善盡分心力。