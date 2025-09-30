公館圓環拆除迎上班首日 直擊這處塞爆 蔣萬安：還算通暢

台北市羅斯福路基隆路口拆除圓環後，今天首迎上班上學日，台北市長蔣萬安今早7時30分視察到8時20幾分，他說，整體車流順暢。不過，從上午7時30分左右福和橋就出現汽機車及公車客運車流，加上汽機車和大客車需提前分流，導致在尖峰的8時到9時車輛嚴重回堵到橋面。

蔣萬安今早7時30分到場視察，他說，今天是第一個上班日，確實需要觀察一段時間，接下來不管是標線號誌上，還會持續優化，上午7時30分整體看起來都還算順暢，主要是因為圓環拆除以後，現在四個方向基本上除了福和橋下來要左轉羅斯福路往公館的方向，需要兩階段式左轉以外，其他方向都是可以直接左轉。

蔣萬安說，同時繪製公車專用道，而且改為平面以後， 基本上東西向要左轉，不管是往公館，或是基隆路左轉往文山區，都會直接進入到公車專用道，就不會像過去，還會要跟汽機車交織的情形，大幅減少可能的事故，而且也讓整個順暢度更加提高。

他說，整體看起來主要還是福和橋下來的機車量是比較大，所以會持續觀察當時預設所做的相關動線規畫號誌，基本上還算順暢。另外，羅斯福路四段119巷，可能在地住戶，在出入上不像以前直接可以匯入到基隆路直接到市區，也會持續觀察調整。

他也感謝拆除的施工團隊及在地住戶體諒，讓工期原本的65天，大幅縮短17天，整個不只是圓環拆除，然後標線號誌也到位。自己也實際開車經過，那也有跟交通局來反映自己本身感受上面。