公館圓環拆除提前通車 今迎考驗

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
公館圓環改為正交路口，昨提前完工通車，今天是通車後第一個上班日，北市府審慎應變。記者曾原信／攝影
公館圓環拆除及地下道填平後通車，施工單位昨趕製標線。記者曾原信／攝影
北市公館圓環改為正交路口昨天提前完工通車，終結57年圓環路型，許多用路人說，改正交後減少汽機車交織。另外，過去羅斯福、基隆路左轉機車都要停等幾次紅綠燈，現除下福和橋需兩段左轉，其餘皆可直接左轉。

今天是通車後第一個上班日，北市府審慎應變，副市長李四川昨赴現場勘查後直言，首個上班日車流是關鍵。羅斯福、基隆路口改為正交路口，王姓機車騎士說，改為正交可能需要花點時間重新適應路型，會注意車速。

公館圓環拆除本月13日開拆，估工期需65天，昨提前完工測試，今將遇第一個上班日考驗。李四川、交通局長謝銘鴻、工務局長黃一平等人昨視察車流動線。

記者實地觀察，昨上午8時，羅斯福路往新店方向車流少，基隆路往公館、永和車流稍多，拆除圓環後，四岔路口整體行車視野增加，與以往圓環汽機車交織情形有所改善。

李四川說，今天上班車流會加大，持續觀察往新店方向的機車是否還是習慣到待轉區，也會宣導可以直行。下福和橋的公車專用道，昨繪製完成讓車流分流。

謝銘鴻表示，除下福和橋往公館、羅斯福路方向的機車需待轉，其餘皆可左轉，但在公館羅斯福路往基隆路方向也會繪製機車待轉區，預留給不敢直接左轉的機車族，不會影響路況。

謝銘鴻表示，昨晚先將四岔路口的人行道繪製綠色鋪面，並觀察路型、車流行駛的曲度，若沒問題，會在兩周後設置實體人行道。

交通局指出，圓環改正交路口後，羅斯福往新店方向有1線公車專用道、4線汽機車道；對向新店往公館同樣有1個公車專用道、汽機車左右轉2線車道及直行2線車道。福和橋下受墩柱影響，建議駕駛人在橋上先分流，下橋後會有2線直行信義區、1線公車專用道及2線汽車車道往公館羅斯福路，機車則要兩段式左轉。

至於羅斯福路四段119巷，因廢除圓環後調整路型。里長李淳琳說，過去居民走70年的119巷現在不能自由進出，可能會有些不習慣，也希望會開到巷弄裡的台大癌醫接駁車能調整路線。

