中和土地公遶境祈福 侯友宜談捷運發展

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市長侯友宜（左三）敲鑼，宣告土地公遶境祈福嘉年華活動登場。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）敲鑼，宣告土地公遶境祈福嘉年華活動登場。記者張策／攝影

新北中和區9間福德正神廟宇合辦「土地公遶境祈福嘉年華」昨登場，鼓聲齊鳴、神轎起駕，遶境隊伍橫跨36里。市長侯友宜說，土地公廟不只是信仰，更是地方的根，配合地方發展，萬大中和線捷運預計2027年完工，光復線正規畫，未來可串聯中和與北市國父紀念館。

此次慶典由烘爐地南山福德宮、和美宮、碧河宮、力行福德宮、中和中興福德宮、埤仔頭福德宮、崎仔頭福德宮、鎮福宮、潭墘樂墘宮等9間宮廟合辦，遶境陣容包含摩托車隊、舞龍舞獅、北管鼓陣、藝閣花車與神轎，隊伍規模超過150人、18輛車、隊伍綿延達120公尺，沿途居民設香案迎駕，展現虔誠心意。

侯友宜也到場參與遶境，他說，中和區有80多間土地公廟，信仰根基深厚，福德正神是庶民信仰的中心，也是在地發展重要的精神依靠。看到居民家門前擺出供品迎接神轎，感受到大家對土地公信仰的重視與敬意。

侯談到，配合地方發展，萬大中和線捷運預計2027年完工，光復線也正進行規畫，未來成形將可串聯中和與北市國父紀念館，改善交通，提升生活便利。

中和區長楊薏霖說，土地公遶境祈福嘉年華不只是宗教活動，也展現社區文化與居民凝聚力，里長與居民自發籌備香案與接待工作，展現濃厚的人情味與溫度，區公所將持續支持這類文化傳承活動，讓信仰走進人群、代代延續。

