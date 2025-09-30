聽新聞
0:00 / 0:00

新北美樂地不夠全面 民代籲擴至國有地、河川地

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北板橋區公館街與金華街路口空地美化，是美樂地專案的成果之一。記者張策／攝影
新北板橋區公館街與金華街路口空地美化，是美樂地專案的成果之一。記者張策／攝影

新北市工務局2017年起推動「新北美樂地」專案，針對遭占用或閒置的市有地，轉型為道路、綠美化空間或YouBike設施，累計已完成242處，集中在板橋、新店、中和等地。市府強調政策獲地方好評，但議員認為「美樂地」專案僅處理市有土地，規模仍顯局限，呼籲擴大至國有地與河川地，真正解決環境髒亂與空間浪費問題。

專案啟動以來，透過拆除違占、改善環境，將原本閒置地開闢為道路、打通瓶頸，或興闢公園、綠美化空間等公共用途，發揮公有地效益。

新北議員黃淑君指出，美樂地專案對市有閒置地的整頓確實發揮效果，局限市府所屬的土地，範圍明顯不足。她直言，像是財政部國產署管理的國有地、河川周邊的水利地等，也普遍存在違占、髒亂或堆置廢棄物的問題，因非屬市管無法納入清整計畫。以板橋區的公館溝沿線為例，當地曾發生火警、違建及垃圾傾倒事件，因產權複雜，改善進度停滯，市府應與中央單位協調，擴大美樂地適用對象，讓城市空間整頓更全面。

新北議員黃心華表示，美樂地專案邁入第8年，改善巷弄內被占用的公有地，提升公共衛生與空間品質，是典型「小而美」的有感政策。市府應同步盤點各區域中、大型公有空間，整合改造規畫，讓民眾在不同尺度上都能感受到具體改變。

對此，新北養工處長鄭立輝說明，美樂地專案以養工處掌管的市有地為主，包括因容積移轉或捐贈取得的零星持分地，會視可行性做活化。整頓後多獲得居民正向回饋，成效良好。

鄭立輝指出，若涉及國產署或其他國營事業用地，由城鄉局當市府窗口，負責與中央單位協調、會勘，像是尚未開闢的學校用地也在此類協調範圍內，市府會依實際需求與權責分工推動整頓作業。

延伸閱讀

「新北美樂地」整頓閒置、占用亂象 民代促國有地納入

4天突破4億元！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款 距5億元達標8成

AI應用落地引爆網路換代需求 現觀科有望受惠

感動！「現金超人」現身光復災區 每戶發1萬身分曝光了

相關新聞

公館圓環拆除提前通車 今迎考驗

北市公館圓環改為正交路口昨天提前完工通車，終結57年圓環路型，許多用路人說，改正交後減少汽機車交織。另外，過去羅斯福、基...

避免誤停 北市停車場擬全面顯示電動車格餘數

北市路外停車場車格顯示器，許多僅顯示總剩餘格數，未顯示其中還有多少電動車格，民代接獲陳情，因有民眾誤停到電動車格而遭罰，...

新北美樂地不夠全面 民代籲擴至國有地、河川地

新北市工務局2017年起推動「新北美樂地」專案，針對遭占用或閒置的市有地，轉型為道路、綠美化空間或YouBike設施，累...

中和土地公遶境祈福 侯友宜談捷運發展

新北中和區9間福德正神廟宇合辦「土地公遶境祈福嘉年華」昨登場，鼓聲齊鳴、神轎起駕，遶境隊伍橫跨36里。市長侯友宜說，土地...

「新北美樂地」整頓閒置、占用亂象 民代促國有地納入

新北市工務局自2017年起推動「新北美樂地」專案，針對遭占用或閒置的市有地，轉型為道路、綠美化空間或YouBike設施，...

影／退休後「胡思亂想」玩創作 九旬林茂生辦個展圓夢

前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，他以「書中有話」為主題，發表50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。