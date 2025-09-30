聽新聞
新北美樂地不夠全面 民代籲擴至國有地、河川地
新北市工務局2017年起推動「新北美樂地」專案，針對遭占用或閒置的市有地，轉型為道路、綠美化空間或YouBike設施，累計已完成242處，集中在板橋、新店、中和等地。市府強調政策獲地方好評，但議員認為「美樂地」專案僅處理市有土地，規模仍顯局限，呼籲擴大至國有地與河川地，真正解決環境髒亂與空間浪費問題。
專案啟動以來，透過拆除違占、改善環境，將原本閒置地開闢為道路、打通瓶頸，或興闢公園、綠美化空間等公共用途，發揮公有地效益。
新北議員黃淑君指出，美樂地專案對市有閒置地的整頓確實發揮效果，局限市府所屬的土地，範圍明顯不足。她直言，像是財政部國產署管理的國有地、河川周邊的水利地等，也普遍存在違占、髒亂或堆置廢棄物的問題，因非屬市管無法納入清整計畫。以板橋區的公館溝沿線為例，當地曾發生火警、違建及垃圾傾倒事件，因產權複雜，改善進度停滯，市府應與中央單位協調，擴大美樂地適用對象，讓城市空間整頓更全面。
新北議員黃心華表示，美樂地專案邁入第8年，改善巷弄內被占用的公有地，提升公共衛生與空間品質，是典型「小而美」的有感政策。市府應同步盤點各區域中、大型公有空間，整合改造規畫，讓民眾在不同尺度上都能感受到具體改變。
對此，新北養工處長鄭立輝說明，美樂地專案以養工處掌管的市有地為主，包括因容積移轉或捐贈取得的零星持分地，會視可行性做活化。整頓後多獲得居民正向回饋，成效良好。
鄭立輝指出，若涉及國產署或其他國營事業用地，由城鄉局當市府窗口，負責與中央單位協調、會勘，像是尚未開闢的學校用地也在此類協調範圍內，市府會依實際需求與權責分工推動整頓作業。
