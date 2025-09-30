避免誤停 北市停車場擬全面顯示電動車格餘數

北市路外停車場車格顯示器，許多僅顯示總剩餘格數，未顯示其中還有多少電動車格，民代接獲陳情，因有民眾誤停到電動車格而遭罰，類似案件今年累計有上千件，建議市府停車場電子顯示器應全面註明電動車格剩餘數，停管處表示將研擬設置。

市議員曾獻瑩接獲民眾反映，在北市停管處轄下的平面停車場停車，由於天色昏暗、現場一般停車位已滿，誤將電動車格當作一般車格停放而遭罰。調閱類似案件，發現今年就開出1416件罰單，若到停車場後才發現僅剩電動車格，還得聯繫管理員才能離場。

他認為，問題根源在於部分停車場，車位顯示器只有顯示剩餘總數，沒將電動車位跟一般車位分開顯示。目前有168場已設置特殊車格剩餘顯示器，仍有53場平面停車場尚未設置。

曾獻瑩建議，停管處應在所有停車場全面設置大型剩餘車位顯示器，清楚顯示一般車格、電動車格、身障車格及婦幼車格的剩餘數，讓駕駛在入口處就能一目了然，及早判斷是否該進場。

停管處回應，轄管平面停車場有196場，其中77場委託民間經營，剩下的平面場是比照路邊停車格方式，由開單員開立停車繳費單，這些場次沒有設柵欄機。至於轄管的路外立體及地下停車場，設有特殊格位剩餘顯示器，未設置者將在辦理新合約時陸續改善。

停管處也說，目前僅規定身障車格是每個停車場都要有，親子或充電車格則不一定，針對特殊格位違規，北市都是裁罰600元。同時也會評估進場緩衝時間等配套，若發現僅有特殊車格，會提供便捷離場方式。