聽新聞
0:00 / 0:00

避免誤停 北市停車場擬全面顯示電動車格餘數

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市停管處表示，轄管的路外立體及地下停車場，許多設有特殊格位剩餘顯示器，未設置者，將在辦理新合約時陸續設置。記者邱書昱／攝影
北市停管處表示，轄管的路外立體及地下停車場，許多設有特殊格位剩餘顯示器，未設置者，將在辦理新合約時陸續設置。記者邱書昱／攝影

北市路外停車場車格顯示器，許多僅顯示總剩餘格數，未顯示其中還有多少電動車格，民代接獲陳情，因有民眾誤停到電動車格而遭罰，類似案件今年累計有上千件，建議市府停車場電子顯示器應全面註明電動車格剩餘數，停管處表示將研擬設置。

市議員曾獻瑩接獲民眾反映，在北市停管處轄下的平面停車場停車，由於天色昏暗、現場一般停車位已滿，誤將電動車格當作一般車格停放而遭罰。調閱類似案件，發現今年就開出1416件罰單，若到停車場後才發現僅剩電動車格，還得聯繫管理員才能離場。

他認為，問題根源在於部分停車場，車位顯示器只有顯示剩餘總數，沒將電動車位跟一般車位分開顯示。目前有168場已設置特殊車格剩餘顯示器，仍有53場平面停車場尚未設置。

曾獻瑩建議，停管處應在所有停車場全面設置大型剩餘車位顯示器，清楚顯示一般車格、電動車格、身障車格及婦幼車格的剩餘數，讓駕駛在入口處就能一目了然，及早判斷是否該進場。

停管處回應，轄管平面停車場有196場，其中77場委託民間經營，剩下的平面場是比照路邊停車格方式，由開單員開立停車繳費單，這些場次沒有設柵欄機。至於轄管的路外立體及地下停車場，設有特殊格位剩餘顯示器，未設置者將在辦理新合約時陸續改善。

停管處也說，目前僅規定身障車格是每個停車場都要有，親子或充電車格則不一定，針對特殊格位違規，北市都是裁罰600元。同時也會評估進場緩衝時間等配套，若發現僅有特殊車格，會提供便捷離場方式。

延伸閱讀

誤停就罰600元…議員爆千件罰單 籲北市增設特殊格位顯示

台北大巨蛋IG官方沒藍勾勾 假帳號粉絲多一倍、千則貼文滿是啦啦隊

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

相關新聞

公館圓環拆除提前通車 今迎考驗

北市公館圓環改為正交路口昨天提前完工通車，終結57年圓環路型，許多用路人說，改正交後減少汽機車交織。另外，過去羅斯福、基...

避免誤停 北市停車場擬全面顯示電動車格餘數

北市路外停車場車格顯示器，許多僅顯示總剩餘格數，未顯示其中還有多少電動車格，民代接獲陳情，因有民眾誤停到電動車格而遭罰，...

新北美樂地不夠全面 民代籲擴至國有地、河川地

新北市工務局2017年起推動「新北美樂地」專案，針對遭占用或閒置的市有地，轉型為道路、綠美化空間或YouBike設施，累...

中和土地公遶境祈福 侯友宜談捷運發展

新北中和區9間福德正神廟宇合辦「土地公遶境祈福嘉年華」昨登場，鼓聲齊鳴、神轎起駕，遶境隊伍橫跨36里。市長侯友宜說，土地...

「新北美樂地」整頓閒置、占用亂象 民代促國有地納入

新北市工務局自2017年起推動「新北美樂地」專案，針對遭占用或閒置的市有地，轉型為道路、綠美化空間或YouBike設施，...

影／退休後「胡思亂想」玩創作 九旬林茂生辦個展圓夢

前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，他以「書中有話」為主題，發表50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。