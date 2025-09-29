「新北美樂地」整頓閒置、占用亂象 民代促國有地納入

新北市工務局自2017年起推動「新北美樂地」專案，針對遭占用或閒置的市有地，轉型為道路、綠美化空間或YouBike設施，至今已完成242處改善，主要集中於板橋、新店、中和等地。市府強調政策獲得居民好評，但議員認為「美樂地」專案僅處理市有土地，規模仍顯侷限，呼籲應擴大至國有地與河川地，才能真正解決環境髒亂與空間浪費問題。

專案啟動以來，透過拆除違占、改善環境，將原本閒置地開闢為道路拓寬、瓶頸打通、興闢公園及綠美化空間等公共設施，至今已完成242處土地活化，累積活化面積達32萬7954平方公尺，讓市民生活環境更安全、舒適，也充分發揮公有地效益。

不過新北市議員黃淑君指出，「美樂地」專案對市有閒置地的整頓確實發揮效果，侷限於市府所屬的土地，範圍明顯不足。她直言，像是財政部國產署管理的國有地、河川周邊的水利地等，也普遍存在違占、髒亂或堆置廢棄物的問題，因非屬市管無法納入清整計畫。以板橋區的公館溝沿線為例，當地曾傳出火警、違建及垃圾傾倒事件，卻因產權複雜，改善進度停滯。她呼籲市府應積極與中央單位協調，擴大美樂地適用對象，讓城市空間整頓更全面。

新北市議員黃心華表示，「美樂地」已邁入第8年，成功改善巷弄內被占用的公有地，提升公共衛生與空間品質，是典型「小而美」的有感政策。他也認為市府應同步盤點各區域中、大型公有空間，整合改造規畫，讓民眾在不同尺度上都能感受到具體改變。

對此，新北市養工處長鄭立輝說明，「新北美樂地專案」以養工處掌管的市有地為主，包括因容積移轉或捐贈取得的零星持分地，也會視可行性進行活化。他表示，整頓後的地點多數獲得居民正向回饋，推動成效良好。