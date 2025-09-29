新北動保處：毛寶貝鼻孔有粉紅色泡沫 致命警訊

新北動保處今天表示，9月29日是「世界心臟日」，除提醒民眾外，自家毛寶貝也應重視心血管健康。貓犬咳嗽、呼吸急促到鼻孔有粉紅色泡沫時，已是致命警訊。

動保處新聞稿表示，毛寶貝也可能罹患心臟疾病，根據新北市政府動物保護防疫處毛寶貝醫療中心救援犬貓病例中，約有5成流浪毛寶貝檢查出有心血管疾病問題，其中3成被檢驗出心絲蟲感染。

動保處表示，毛寶貝心臟疾病常見於中老年齡，如吉娃娃、馬爾濟斯、博美犬等犬種容易發生心臟瓣膜問題，貓咪也有肥厚型心肌病，甚至會產生血栓導致四肢冰冷及癱瘓問題，另外台灣地處亞熱帶地區，由蚊蟲傳播心絲蟲感也很常見。

動保處表示，心臟問題如未及早發現，往往等到出現咳嗽、呼吸急促、鼻孔出現粉紅色泡沫，甚至突然昏厥時，病情已相當嚴重。粉紅色泡沫可能因心血管疾病惡化到肺水腫，微血管滲血瀰漫肺泡，有致命危險。

動保處表示，飼主平時可透過以下簡單方式為毛寶貝守護心臟健康，首先是留意日常症狀，若發現毛寶貝活動力下降、走幾步就喘、夜間常咳嗽或突然昏倒，應立即帶至動物醫院檢查。

其次是定期健康檢查，特別是7歲以上邁入初老，建議每年至少進行1次完整心臟檢查，包括心肺聽診、血壓量測、胸腔X光檢查及血液檢測，如有發現異常建議進一步做心臟超音波檢查。最後是每月心絲蟲預防藥物投予，至野外草叢更應做好外寄生蟲預防，以免壁蝨及跳蚤叮咬。

動保處強調，平常應注意毛寶貝體重與飲食控制，以免肥胖會增加心臟負擔，寵物和人一樣應保持規律及適度運動以維持心肺功能。