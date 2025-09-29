快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

影／退休後「胡思亂想」玩創作 九旬林茂生辦個展圓夢

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影

前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，他以「書中有話」為主題，發表50幅作品，他說，這是生平第一場個展，也可能是最後一場，格外珍惜。

9月24日開展第一天，林茂生昔日長官、前警政署長姚高橋一早就到展覽廳力挺，展現深厚情誼。林茂生笑說，每一件作品都是退休後「胡思亂想」迸出的靈感，生成出新的藝術語彙。

林茂生是彰化和美人，曾任板橋分局長、基隆市警局副局長、新竹縣警察局長。林茂生育有3個兒子，現與妻子、長子同住板橋，寫書法成為生活重心，陶冶心性，也抒發內心想法。他說，有時靈感一來，半夜會關在書房創作，樂在其中。

林自稱是「落跑學生」，曾拜師學書法，沒幾個月就放棄，開啟自學之路。他以「圖像書法」開啟文字與圖像的對話，在筆墨層疊與線條節奏間，享受探索文字的樂趣。

林茂生去年出版｢天長地久｣畫冊，被推薦到藝文中心舉行個展。對於人生首次個展，他謙虛地說，｢寫什麼我不懂，希望你懂。想什麼我不敢，你說什麼就是什麼。要什麼我沒有，但給你我所有。｣

孫子林育錚說，爺爺生活相當自律，最大興趣是閱報、寫書法、打保齡球，身體相當硬朗，常看到爺爺潛心創作，相當佩服，在玩書法文字過程中，展現人生智慧、幽默感，這些作品也將成為傳家之寶。

林茂生｢字外之象｣創作個展將持續到10月12日，地點在新北市藝文中心第三展覽廳。

前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生（右）退休後醉心於書法創作，近期辦首次個展，孫子林育錚在展場幫忙。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生（右）退休後醉心於書法創作，近期辦首次個展，孫子林育錚在展場幫忙。記者王慧瑛／攝影

爺爺 人生

延伸閱讀

南桃園新設藝文中心恐要再等15年？議員批：海市蜃樓

板橋醫療園區BOT案卡關 民代向健保署喊話了

新北市立板橋醫療園區BOT案計畫生變 ? 申請人撤投標申請

「鏟子超人」塞爆新自強號 都在光復站下車 台鐵宣布明起加開

相關新聞

影／退休後「胡思亂想」玩創作 九旬林茂生辦個展圓夢

前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心舉辦首次個展，他以「書中有話」為主題，發表50...

誤停就罰600元…議員爆千件罰單 籲北市增設特殊格位顯示

台北市停管處轄下停車場，多半僅顯示車格數，未顯示電動車格等，北市議員曾憲瑩接獲民眾陳情，因為天色昏暗，發現停車格滿，誤停...

九宮廟聯合舉辦 中和土地公遶境嘉年華登場

為弘揚傳統信仰、祈求境內平安順遂，由中和區九間福德正神廟宇共同舉辦的「114年度土地公遶境祈福嘉年華」今展開，鼓聲齊鳴、...

公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

台北市公館圓環的羅斯福路、基隆路，今天清晨改為四岔正交路口並開放通車，由於碰到連假，上午8時多的車流不多，但整體視野變得...

距環狀線中原站4分鐘 中和立德街機車停車場10月營運

不少機車族都會騎車轉捷運，新北市中和區立德街緊鄰捷運站與工業區，車格需求大。新北市交通局今天表示，中和區立德街機車停車場...

公館圓環提前完工！四岔正交路口今通車 上班日恐迎真正考驗

台北市公館圓環今天清晨6點正式改為四岔正交路口並開放通車。交通局提醒用路人，機車騎士在下福和橋行駛信義區的機車需要兩段式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。