北市：把外籍看護當跑腿案件增加中 雇主恐被罰

中央社／ 台北29日電

北市勞動局今天表示，指派聘僱外國人從事許可以外工作案件逐年增加，若指派外籍家庭看護工外出代為採買等非照護事務，恐觸犯就業服務法，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台北市勞動局職業安全衛生科科長陳伯端接受中央社記者訪問時說，市府接獲雇主將外籍家庭看護當成跑腿小幫手，協助家人採買、繳水電費、赴銀行辦事等案件增加中，案件來源有9成以上來自移民署查證屬實轉交，以及勞動部轉北市府查證。

陳伯端提醒雇主，家庭看護的主要工作範圍是「被看護者的日常生活照顧相關事務工作」，包含協助進食、洗澡、如廁、服藥、簡易復健，以及替被看護人準備餐食、洗衣、打掃起居空間等；若跟主要工作範圍沒有直接關聯的雜務，就屬於「許可外工作內容」。

他進一步說，不管是不是移工自願幫忙採買，或利用休息時間額外幫忙，都足以構成消極指派，雇主「明知或可得而知」默許進行，即違反就業服務法第57條第3款規定，將面臨新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，他再提醒雇主，如果外籍看護工受雇主請託，幫雇主的家人或朋友處理私人事務，例如幫忙朋友家中打掃、或幫忙親友營業店家外出送物等，若跟原本聘僱目的無關，雇主的家人、親友等受益人，也可能因爲非法聘僱或容留非法工作，而違反就業服務法第57條第1款或第44條規定，最高可處75萬元罰鍰。

