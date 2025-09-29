侯友宜：中和捷運線發展中 將延伸台北國父紀念館

新北市長侯友宜今天參加土地公遶境祈福嘉年華時，提到中和地區2條捷運線進度，萬大中和線預計民國116年通車，光復線也在規劃中，屆時將可從中和直通台北市國父紀念館。

新北市中和區9間福德正神廟宇今天共同舉辦「土地公遶境祈福嘉年華」，為地方祈求平安，巡行範圍橫跨中和區36個里，沿途由各里民設香案恭迎神駕，現場出動摩托車隊、舞龍舞獅、鼓陣、北管、藝閣花車等浩大陣容，吸引逾2000人參加，熱鬧非凡。

侯友宜致詞表示，中和有超過80座土地公廟，是這地區最重要的宗教文化，這不僅是一場傳統宗教慶典，更是地方文化的展現，可看到里長與居民自發性籌辦香案與接待，感受到社區力量與土地溫度。

侯友宜也提到，捷運萬大中和線116年將通車，光復線也在規劃中，屆時完工就能從中和直達台北國父紀念館，這2條捷運對中和地區非常重要，市府同時也會盡力解決灰磘地區的交通問題。

侯友宜說，中和地區文化多元，包含華新街有許多異鄉文化，緬甸華僑協會理事長也前來共襄盛舉，希望土地公能保佑這塊土地的人民，不管是來自哪個國家，只要落腳在中和都能夠平安。