誤停就罰600元…議員爆千件罰單 籲北市增設特殊格位顯示

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
停管處回應，轄管的路外立體及地下停車場，設有特殊格位剩餘顯示器，未設置者將在新合約辦理時陸續設置。示意圖。記者邱書昱／攝影
台北市停管處轄下停車場，多半僅顯示車格數，未顯示電動車格等，北市議員曾憲瑩接獲民眾陳情，因為天色昏暗，發現停車格滿，誤停到電動車格遭開罰，類似案件今年就有1416件，建議市府應該要設置電子顯示。停管處研擬將設置。

曾獻瑩表示，曾接獲民眾陳情，在台北市停管處轄下的平面停車場，由於天色昏暗時、現場一般停車位已滿，誤將電動車格當作一般車格停放而遭罰。調閱類似案件，竟發現今年就有1416件取締案，若是汽油車到了停車場後發現僅剩電動車格，還得聯繫管理員才能離場。

他認為，問題根源在於部分停車場，剩餘車位顯示器只有顯示剩餘車位的總數，沒有把電動車位跟一般車位分開顯示，導致一般車主看到入口處顯示還有剩餘車位。目前有168場已設置特殊車格剩餘顯示器，但仍有53場平面停車場尚未設置。

曾獻瑩認為，停管處應在轄下所有停車場全面設置大型剩餘車位顯示器，清楚分別顯示一般車格、電動車格、身障車格及婦幼車格的剩餘數量，讓駕駛在入口就能一目了然，及早判斷是否能停。

停管處回應，轄管平面停車場場數196場，其中計77場委託民間經營，剩下的平面場是比照路邊停車格方式，由開單員開立停車繳費單，所以那些場次沒有設柵欄機。而轄管的路外立體及地下停車場，設有特殊格位剩餘顯示器，未設置者將在新合約辦理時陸續設置。

停管處說，目前僅規定身障車格是每個停車場都要有，親子或充電車格則不一定，而針對特殊格位違規，北市都是裁罰600元。同時也會評估進場緩衝時間規畫，若發現僅有特殊車格，會提供便捷離場方式。

