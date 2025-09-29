快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

九宮廟聯合舉辦 中和土地公遶境嘉年華登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席「114年度土地公遶境祈福嘉年華」，與現場小朋友互動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席「114年度土地公遶境祈福嘉年華」，與現場小朋友互動。記者張策／攝影

為弘揚傳統信仰、祈求境內平安順遂，由中和區九間福德正神廟宇共同舉辦的「114年度土地公遶境祈福嘉年華」今展開，鼓聲齊鳴、神轎起駕，遶境隊伍橫跨36里，象徵地方信仰與社區力量的延續與凝聚。

此次活動由烘爐地南山福德宮、和美宮、碧河宮、力行福德宮、中和中興福德宮、埤仔頭福德宮、崎仔頭福德宮、鎮福宮、潭墘樂墘宮等九宮廟聯合主辦，遶境陣容包含摩托車隊、舞龍舞獅、北管鼓陣、藝閣花車與神轎，隊伍規模超過150人、18輛車、隊伍綿延達120公尺，沿途居民設香案迎駕，展現虔誠信仰。

新北市長侯友宜也到現場參與遶境。他表示，中和區擁有80多間土地公廟，信仰根基深厚，「福德正神是庶民信仰的中心，也是在地發展最重要的精神依靠。」侯強調，自己擔任市長至今，每年只要時間許可，必定親自參與中和土地公文化祭，「看到很多居民家門前擺出供品迎接神轎，真的感受到大家對土地公信仰的重視與敬意。」

侯友宜也談到，宗教文化是連結社會的重要力量，「我們要靠宗教文化延續這塊土地的社會相合，這不只是信仰，更是地方的根。」他也談到，配合地方發展，萬大中和線捷運預計於116年完工，光復線也正進行規畫，未來成形，將可串聯中和與台北市國父紀念館，改善交通、提升生活便利。

活動會場也設有九宮廟特色攤位，發放平安米、招財龜與結緣品，並結合土地公裝置藝術、胖卡餐車、拍貼機與藝文表演，現場吸引逾兩千位民眾參與，熱鬧非凡。

中和區長楊薏霖表示：「這不只是宗教活動，更是社區文化與居民凝聚力的展現。」她指出，各里長與居民自發籌備香案與接待工作，展現出濃厚的人情味與地方溫度，區公所未來也將持續支持類似文化傳承活動，讓信仰走進人群、代代延續。

活動不僅為中和地區帶來祝福，也讓年輕世代有機會親身接觸傳統文化。隨著神轎巡行、鑼鼓喧天，土地公信仰持續在城市中綻放，為地方注入更多希望與安定的力量。

新北市長侯友宜（左三）敲鑼，宣告活動正式開始。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）敲鑼，宣告活動正式開始。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席「114年度土地公遶境祈福嘉年華」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席「114年度土地公遶境祈福嘉年華」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席「114年度土地公遶境祈福嘉年華」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席「114年度土地公遶境祈福嘉年華」。記者張策／攝影
中和區九間福德正神廟宇共同舉辦的「114年度土地公遶境祈福嘉年華」今展開。記者張策／攝影
中和區九間福德正神廟宇共同舉辦的「114年度土地公遶境祈福嘉年華」今展開。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左四）與民眾及現場民代合照。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左四）與民眾及現場民代合照。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（後排右七）與嘉賓合影留念。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（後排右七）與嘉賓合影留念。記者張策／攝影

信仰 中和 土地公 神轎 遶境 侯友宜

延伸閱讀

距環狀線中原站4分鐘 中和立德街機車停車場10月營運

蘭陽媽祖文化節海陸遶境241公里 晚間大批信眾恭迎聖駕回鑾進安宮

蘭陽媽祖文化節陸巡遶境掀高潮 民眾排隊鑽轎腳隊伍長達5.5公里

彰化南瑤宮媽祖祈安遶境今起駕 巡角9鄉鎮市

相關新聞

九宮廟聯合舉辦 中和土地公遶境嘉年華登場

為弘揚傳統信仰、祈求境內平安順遂，由中和區九間福德正神廟宇共同舉辦的「114年度土地公遶境祈福嘉年華」今展開，鼓聲齊鳴、...

公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

台北市公館圓環的羅斯福路、基隆路，今天清晨改為四岔正交路口並開放通車，由於碰到連假，上午8時多的車流不多，但整體視野變得...

距環狀線中原站4分鐘 中和立德街機車停車場10月營運

不少機車族都會騎車轉捷運，新北市中和區立德街緊鄰捷運站與工業區，車格需求大。新北市交通局今天表示，中和區立德街機車停車場...

公館圓環提前完工！四岔正交路口今通車 上班日恐迎真正考驗

台北市公館圓環今天清晨6點正式改為四岔正交路口並開放通車。交通局提醒用路人，機車騎士在下福和橋行駛信義區的機車需要兩段式...

串連基捷、民生線 汐東線施工近26%

前總統蔡英文2017年喊出的基隆輕軌，到後來升級成中運量基隆捷運，目前還在審議經費，進度延宕。反倒是從汐止民生線分家的汐...

新北客家義民爺文化祭 挑擔奉飯踩街

新北市客家義民爺文化祭昨進入第二天，新北市長侯友宜率領49個客屬社團、近5000人一起「挑擔奉飯創意踩街」，現場除有來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。