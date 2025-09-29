九宮廟聯合舉辦 中和土地公遶境嘉年華登場

為弘揚傳統信仰、祈求境內平安順遂，由中和區九間福德正神廟宇共同舉辦的「114年度土地公遶境祈福嘉年華」今展開，鼓聲齊鳴、神轎起駕，遶境隊伍橫跨36里，象徵地方信仰與社區力量的延續與凝聚。

此次活動由烘爐地南山福德宮、和美宮、碧河宮、力行福德宮、中和中興福德宮、埤仔頭福德宮、崎仔頭福德宮、鎮福宮、潭墘樂墘宮等九宮廟聯合主辦，遶境陣容包含摩托車隊、舞龍舞獅、北管鼓陣、藝閣花車與神轎，隊伍規模超過150人、18輛車、隊伍綿延達120公尺，沿途居民設香案迎駕，展現虔誠信仰。

新北市長侯友宜也到現場參與遶境。他表示，中和區擁有80多間土地公廟，信仰根基深厚，「福德正神是庶民信仰的中心，也是在地發展最重要的精神依靠。」侯強調，自己擔任市長至今，每年只要時間許可，必定親自參與中和土地公文化祭，「看到很多居民家門前擺出供品迎接神轎，真的感受到大家對土地公信仰的重視與敬意。」

侯友宜也談到，宗教文化是連結社會的重要力量，「我們要靠宗教文化延續這塊土地的社會相合，這不只是信仰，更是地方的根。」他也談到，配合地方發展，萬大中和線捷運預計於116年完工，光復線也正進行規畫，未來成形，將可串聯中和與台北市國父紀念館，改善交通、提升生活便利。

活動會場也設有九宮廟特色攤位，發放平安米、招財龜與結緣品，並結合土地公裝置藝術、胖卡餐車、拍貼機與藝文表演，現場吸引逾兩千位民眾參與，熱鬧非凡。

中和區長楊薏霖表示：「這不只是宗教活動，更是社區文化與居民凝聚力的展現。」她指出，各里長與居民自發籌備香案與接待工作，展現出濃厚的人情味與地方溫度，區公所未來也將持續支持類似文化傳承活動，讓信仰走進人群、代代延續。