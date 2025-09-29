公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
公館圓環拆除及公車專用地下道填平後第一天清晨。記者曾原信／攝影
台北市公館圓環的羅斯福路、基隆路，今天清晨改為四岔正交路口並開放通車，由於碰到連假，上午8時多的車流不多，但整體視野變得寬闊。北市副市長李四川、交通局長謝銘鴻及工務局長黃一平也到場視察，李四川表示，明天第一天上班車流會是關鍵。

記者實地觀察，由於碰上假日，上午8時10幾分，公館羅斯福路往新店方向車流少，反而是基隆路往公館及永和方向車流稍多，整體工程僅下福和橋後的公車專用道仍在施作標線，其餘皆大致完工。

另外，四岔路口的人行道部分，先設立軟管區隔車輛。拆除圓環後，四岔路口行駛時，整體行車視野增加，與以往圓環汽機車交織情形有所改善。

李四川說，明天上班上課車流會加大，會持續觀察。稍早視察下來公館羅斯福路往新店方向機車，還是會習慣到待轉區，會再多加宣導可以直行。至於下福和橋的公車專用道，今天也會繪製完成，屆時又能再分流車況。

謝銘鴻表示，今天晚間會先將四岔路口的人行道繪製綠色鋪面，並觀察路型、車流行駛的曲度是否需要調整，若沒有問題則會在兩周後設置實體人行道。

謝銘鴻補充，雖然除了下福和橋往公館羅斯福路方向的機車需要待轉，其餘機車皆可左轉，但是在公館羅斯福路往基隆路方向也會繪製機車待轉區，預留給不敢直接左轉的機車族，不會影響到整體交通路況。

同時，他也說，明天上班上課日在早上尖峰時段，下午的公館往新店及福和橋端也是尖峰，因此今天先將標線等繪製完成，並調整號誌秒數。

至於公車部分，謝銘鴻觀察，目前利用號誌連鎖綠燈方式，公車沒有等候太久時間，上班日後也會持續觀察。

北市副市長李四川（左）、交通局長謝銘鴻（右）及工務局長黃一平（中）等相關局處長也到場視察車況。記者邱書昱／攝影
公館圓環拆除及地下道清晨填平後通車，施工單位仍在施作標線。記者曾原信／攝影
公館圓環拆除及公車專用地下道填平後第一天清晨。記者曾原信／攝影
公館圓環 人行道 公車 李四川 待轉區

