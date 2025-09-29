聽新聞
公館圓環提前完工！四岔正交路口今通車 上班日恐迎真正考驗
台北市公館圓環今天清晨6點正式改為四岔正交路口並開放通車。交通局提醒用路人，機車騎士在下福和橋行駛信義區的機車需要兩段式左轉，其餘路口皆可直接左轉。另外，羅斯福路側公車候車也調整到公車專用道上。
羅斯福路與基隆路口的公館圓環，自9月13日進行拆除作業，原先市府評估工期要65天，預定於11月16日，沒想到提前於9月30日完工通車。之所以能提早，新工處說明，主要是先有預鑄廠提供工料，且與自來水處改管一併封填。
交通局說，公館圓環改為正交路口後，公館羅斯福路往新店方向共有1線公車專用道、4線汽機車道。對向新店往公館同樣有1個公車專用道、汽機車左右轉2線車道及直行2線車道。
福和橋下受到墩柱影響，建議駕駛人在橋上分流，下橋後會有2線直行信義區、1線公車專用道及2線汽車車道往公館羅斯福路，機車則需要兩段式左轉。信義基隆路往福和橋方向，左右轉各2線車道、2線直行車道。
另外，羅斯福路的原先停靠路側的12條公車路線，會改道公車專用道上，至於國道公車或專車等則是持續到路側，避免全部集中到公車專用道，同時，也會繼續觀察車流量評估是否調整位置。
針對當地羅斯福路四段119巷問題，北市府也有稍微調整。不過，當地里長李淳琳曾說，過去居民走70年的119巷，不能自由進出，可能還是有些不習慣，同時也希望會開到巷弄裡的台大癌醫接駁車，也能調整路線。
偶爾會騎機車經過羅斯福路基隆路口的王姓市民說，由於通車是在連續假期，因此不擔心塞車，但假期過後的上班日恐出現車潮，可能會需要重新適應整體路型，可能要注意車速等。
