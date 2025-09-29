串連基捷、民生線 汐東線施工近26%

前總統蔡英文2017年喊出的基隆輕軌，到後來升級成中運量基隆捷運，目前還在審議經費，進度延宕。反倒是從汐止民生線分家的汐東捷運已在今年3月開工，9月啟動首支基樁工程，呈現兩樣情。

新北捷運局統計，截至8月底施工進度達25.91％，力拚2032年完工。民代認為，汐東捷運線要發揮效益，須串連基隆捷運與連接北市大稻埕的民生線，才能讓地方擺脫塞車噩夢，相關路線都要加速。

汐東線全長約5.56公里，共設6座車站及1座機廠，串連汐止、東湖、南港三大生活圈，民眾從汐止到台北市區，尖峰通勤時間可省下半小時，更可與基隆捷運及台北市民生線接軌。

新北捷運局指出，捷運汐東線今年3月20日開工，先展開多項前置作業，包含地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫、設置監控系統與安全監測儀器等。9月4日啟動首支基樁工程後，將盡速完成同興路北段基樁工程，預計明年初開始削減大同路人行道，朝2032年完工目標邁進。