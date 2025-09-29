新北客家義民爺文化祭 挑擔奉飯踩街

新北市客家義民爺文化祭昨進入第二天，新北市長侯友宜率領49個客屬社團、近5000人一起「挑擔奉飯創意踩街」，現場除有來自各校學生的青春踩街，瘋家皇后藝術遊行與J Hall樂團帶來熱力演出，嗨翻新北市民廣場。

「挑擔奉飯」是義民祭的重頭戲，家戶肩挑飯擔，用最樸實方式重現鄉民間互助的歷史場景；青春洋溢的踩街隊伍隨後登場，包括輔大競技啦啦隊、彩球舞蹈社、新和國小直排輪社、海山國小舞蹈社、板橋高中康輔社、新北高工儀隊、莊敬高職儀旗隊等，結合紅瓦民族舞蹈團、美江舞蹈團同台共演。

瘋家皇后藝術遊行以性別平等與多元包容為核心，融合客家文化與當代時尚風格，華麗卻充滿能量的表演，在市民廣場引來驚呼。

J Hall樂團擔任此次義民爺文化祭代言人，市長侯友宜、客委會副主委邱星崴及新北客家局長劉冠吟共同交付「擔頭」，象徵文化代代傳承。

侯友宜說，義民祭不只是客家人的祭典，是全新北市民共同的文化資產。今年加入設計、音樂、藝術和年輕世代等元素，讓義民精神在都會中被重新詮釋、被更多人看見，文化要在傳承與創新間找到平衡，才能代代延續。

劉冠吟表示，義民祭核心價值在於「團結與傳承」，透過跨界合作與世代參與，讓義民精神不再只是歷史記憶，而是當代新北市民共同的驕傲。

今天將舉行「送神」儀式，為期3天文化盛會畫下句點。