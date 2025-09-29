聽新聞
0:00 / 0:00

新北客家義民爺文化祭 挑擔奉飯踩街

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（前排右二）昨天率領49個客屬社團、近5000人「挑擔奉飯創意踩街」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（前排右二）昨天率領49個客屬社團、近5000人「挑擔奉飯創意踩街」。記者葉德正／攝影

新北市客家義民爺文化祭昨進入第二天，新北市長侯友宜率領49個客屬社團、近5000人一起「挑擔奉飯創意踩街」，現場除有來自各校學生的青春踩街，瘋家皇后藝術遊行與J Hall樂團帶來熱力演出，嗨翻新北市民廣場。

「挑擔奉飯」是義民祭的重頭戲，家戶肩挑飯擔，用最樸實方式重現鄉民間互助的歷史場景；青春洋溢的踩街隊伍隨後登場，包括輔大競技啦啦隊、彩球舞蹈社、新和國小直排輪社、海山國小舞蹈社、板橋高中康輔社、新北高工儀隊、莊敬高職儀旗隊等，結合紅瓦民族舞蹈團、美江舞蹈團同台共演。

瘋家皇后藝術遊行以性別平等與多元包容為核心，融合客家文化與當代時尚風格，華麗卻充滿能量的表演，在市民廣場引來驚呼。

J Hall樂團擔任此次義民爺文化祭代言人，市長侯友宜、客委會副主委邱星崴及新北客家局長劉冠吟共同交付「擔頭」，象徵文化代代傳承。

侯友宜說，義民祭不只是客家人的祭典，是全新北市民共同的文化資產。今年加入設計、音樂、藝術和年輕世代等元素，讓義民精神在都會中被重新詮釋、被更多人看見，文化要在傳承與創新間找到平衡，才能代代延續。

劉冠吟表示，義民祭核心價值在於「團結與傳承」，透過跨界合作與世代參與，讓義民精神不再只是歷史記憶，而是當代新北市民共同的驕傲。

今天將舉行「送神」儀式，為期3天文化盛會畫下句點。

延伸閱讀

「2025潮月新莊」雙場域盛大登場

新北義民祭 侯友宜挑擔奉飯盼客家文化代代傳承

新北客家義民文化祭侯友宜挑擔 變裝皇后辣全場

花蓮救災中央地方不同步 侯友宜：應並肩作戰合作救災

相關新聞

串連基捷、民生線 汐東線施工近26%

前總統蔡英文2017年喊出的基隆輕軌，到後來升級成中運量基隆捷運，目前還在審議經費，進度延宕。反倒是從汐止民生線分家的汐...

新生人數下降 新北不輕易裁併 基隆8年3小學退場

新北市今年國小新生數跌破3萬人，有2校掛零。教育局長張明文表示，只要學區還有學生，不輕易裁併校，並透過一校就讀多校共學方...

新北客家義民爺文化祭 挑擔奉飯踩街

新北市客家義民爺文化祭昨進入第二天，新北市長侯友宜率領49個客屬社團、近5000人一起「挑擔奉飯創意踩街」，現場除有來自...

台北發展河濱觀光 挨批碼頭管理權責不明

北市29處河濱公園以112公里自行車道串連，民代質疑市府發展河濱觀光，碼頭管理權責不明，應組跨局處小組整體維管；另治安監...

星期評論／兩岸交流卡好卡滿 2026選戰添變數

邁入第16年的雙城論壇，今年因中央審查進度不順，在北市訪團出發上海前被迫延期。明年就是選舉年，民進黨若仍用盡技術性手段卡...

公館圓環9/29起改正交路口 北市府籲依新標誌行駛

台北市政府25日宣布，羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程29日清晨6時完工。交工處今天表示，雖然30日才是上班日，29日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。