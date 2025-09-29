新生人數下降 新北不輕易裁併 基隆8年3小學退場

新北市今年國小新生數跌破3萬人，有2校掛零。教育局長張明文表示，只要學區還有學生，不輕易裁併校，並透過一校就讀多校共學方式，增加學生群性。基隆市學校若學生總數低於50人，將併校、轉型或停辦，近8年已有3所小學退場。

少子化趨勢讓部分小學人數下降，新北立委廖先翔日前曾質詢教育部長鄭英耀，指他曾參加過只有1名畢業生的畢業典禮，內心想著「這樣的教育環境，對孩子是最好的嗎？」

廖先翔說，學校功能不止傳授知識，也是學習社會規則、建立同儕關係、發展自我認同的場域。

廖也說若學校長期處於極小規模，師資無法專業分科，同儕互動機會不足，擔心孩子所接受的教育經驗會受侷限。併校不是要節省經費，而是整併資源，健全學習環境。

新北今年國小新生僅2萬8066人，平溪區平溪國小、雙溪區柑林國小掛零，柑林國小連2年無新生入學。全市212所公立國小（含國中小），目前有28校學生數低於50人。偏鄉小校提出「一校就讀多校共學」目標，整合相關資源，讓偏鄉孩子有更豐富的學校環境，除增加群性，也能落實在地就學願景。

張明文說，只要學區有學生在，就不輕易裁併校，每年會依學齡人口、區域發展與學校規模滾動盤點，透過小校轉型、混齡教學與區域整合，協助永續發展，加上教師員額彈性控管、跨校合作課程、城鄉資源公平分配等方式，穩定學習品質。

基隆市學校學生人數若低於50人，就會依整合暨轉型發展作業準則啟動合併、停辦作業，校方也可提轉型申請。

目前基隆市有8校學生數介於50至100人，其中忠孝、復興國小都是50人。

基隆近8年先後有太平、尚智、月眉國小因學生低於50人停辦，另有八堵、尚仁、瑪陵國小成功轉型，八堵、尚仁目前學生數超過百人，瑪陵為93人。