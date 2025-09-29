台北發展河濱觀光 挨批碼頭管理權責不明

北市29處河濱公園以112公里自行車道串連，民代質疑市府發展河濱觀光，碼頭管理權責不明，應組跨局處小組整體維管；另治安監視設備不夠也易成治安斷點。水利處說，河濱體育設施由體育局、停車場由停管處等維管，其餘由水利處負責維護。

議員黃瀞瑩舉關渡碼頭為例，水利處規畫貨櫃市集，不過停車、垃圾處理等問題，還仰賴其他局處協力。以停車為例，因車位不足，只要辦活動，許多車根本停不進去，聯外整條路塞住，周邊也出現汽機車違停亂象；市集人潮過後也衍生垃圾問題，造成環境髒亂。環保局表示，垃圾由市集業者負責，環保局會協助業者做好環境清潔。

黃瀞瑩說，市長蔣萬安斥資18億元打造淡水河濱亮點，既有河濱公園碼頭設備是否完善、管理權責分工等，應跨局處落實套配，民眾要反映問題卻不知該找哪個局處，恐出現民怨。

她舉關渡、百齡、大佳、大稻埕碼頭等許多民眾常使用的河濱碼頭為例，有的是水域運動、有的是救難演習等，功能不同現也歸屬不同局處，建議蔣市府應組跨局處小組整體維管碼頭設備。

另，議員陳宥丞也質疑，北市內湖曾發生槍擊犯逃到河濱公園後就追不到人，形同治安斷點，還有民眾租車在河濱公園遇車窗遭擊破偷竊案，陳調閱資料發現，河濱公園通報刑事案件破案率8成多，對比一般刑事案件破獲率低，河濱公園破案率有進步空間。

陳舉新北要在河濱增加600部監視器為例，儘管新北腹地比北市大，不過北市河濱監視器數量還是偏少，要求研議相關因應，北市府允諾會研議。

北市水利處表示，河濱公園碼頭權責管理部分，河濱公園2007年水利處成立後即明確分工，如體育設施由體育局維管、狗運動公園由動保處維管、停車場由停管處維管，其餘範圍是水利處負責維護。碼頭依使用需求，藍色公路碼頭由交通局管理、救難碼頭歸屬消防局、龍舟碼頭交給體育局管，相關硬體維護仍是水利處為主。