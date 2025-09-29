星期評論／兩岸交流卡好卡滿 2026選戰添變數

邁入第16年的雙城論壇，今年因中央審查進度不順，在北市訪團出發上海前被迫延期。明年就是選舉年，民進黨若仍用盡技術性手段卡兩岸對等善意交流，恐怕引發首都經濟選民反感，成民進黨2026年選戰的重要變數。

兩波大罷免潮，罷免團體打出的「抗中保台」口號，企圖用「團結」包裝「恐共」氛圍，不過最後都證明賴清德總統想要延續民進黨的「芒果乾（亡國感）」早已失靈，若明年選戰再用，選民很難埋單。

本報也調查賴清德總統上任這一年多的「兩岸關係」，台灣民眾並不滿意賴總統在處理兩岸上的表現，不滿意從4成3上升到6成3；8成8受訪民眾認為，兩岸有必要繼續維持溝通管道。

但賴總統上任後，雙城論壇、台北燈節等無涉敏感主權議題的市政治理交流，無一不被「卡好卡滿」，去年還封殺大陸官員來台，今年更技術性卡關雙城論壇MOU審查，造成北市府被迫延期，中央行徑與人民期待兩岸和平交流背道而馳。

在兩岸關係持續急凍下，恐難降低兩岸敵對衝突，民進黨不管最後推派誰出來參選2026北市長選戰，面對知識、經濟選民偏高的北市選民結構，民進黨候選人敢喊出暫停兩岸市政交流，甚至暫停中斷行之有年雙城論壇當政見？

至於爭取連任的台北市長蔣萬安，儘管面對賴政府加嚴審查、巧妙阻撓雙城論壇，仍要有「戴著鋼盔」辦下去的決心，降低兩岸持續升高的惡意螺旋，才是民眾之福。