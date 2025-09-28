審計指補助節能設備執行率低 北市：部分推廣不易

快訊

中央社／ 台北28日電

審計報告質疑台北市112、113年度補助住宅及社區設置創能、儲能及節能設備執行率不及5成。環保局說，這3項推廣確實不易，但包含申請踴躍的玻璃隔熱膜等，執行率合計有8到9成。

審計部台北市審計處的審計報告指出，為邁向2050淨零排放，台北市環保局推廣「補助住宅及社區設置創能、儲能、節能設備及裝設建物玻璃隔熱膜」，惟就執行情形提出疑義。

審計報告說，112及113年度補助住宅及社區設置創能、儲能及節能設備，分別為22件、14件，金額新台幣1378萬餘元、329萬餘元，占預計額度3000萬元及1000萬元的45.93%、32.90%，都未及5成。

環保局技正楊立如說，例如需要社區的所有權人都同意，因此推廣確實不易；但執行率的計算，包含4個申請方案，除了社區（A方案）、住宅（B方案）設置創能、儲能及節能設備，還含（C方案）住宅、社區申請裝設建物玻璃隔熱膜，以及（Ｄ方案）低收入換用節能冰箱等電器，玻璃隔熱膜申請踴躍，帶動執行率有8到9成。

審計報告也提及，社區申請創能、儲能項目，須包含能源管理系統，提供可視化界面，整合查詢設備用電情形，112年核定補助社區設置創能、儲能項目計有14件、金額663萬餘元，但是完工查驗現場照片紀錄，僅1社區有能源管理系統。

楊立如說，因為其他13件都是住宅申請設置創能、儲能，則沒有規定要使用能源管理系統。

再者，審計報告指出，112年起補助住宅及社區裝設建物玻璃隔熱膜，每才（面積）依實際購置金額補助，最高上限每才250元，每處（戶、社區）地址補助上限3萬元，112年及113年截至10月底止，分別補助1340件、945件，補助金額分別為3495萬餘元、2419萬餘元，占原預計補助額度2000萬元、2500萬元的174.75%、96.78%。

楊立如說，超過100%是可以的，因為可以跟執行率比較低的社區、住宅設置創能、儲能及節能設備的經費流用。

此外，審計報告稱，補助住宅及社區裝設建物玻璃隔熱膜的113年執行結果，有74件補助相同地址，且同一地址合計補助超過3萬元，金額計206萬餘元，恐有補助資源集中少數申請人，影響公平性等情事。

楊立如說，112年到114年每才補助不變，但每件上限遞減，112年4萬元、113年3萬元、114年2萬元，審計所指超過3萬元可能不止申請1件，所以未違規，且114年已規定前2年已申請補助的電號，不能再申請，以及114年當年度也只能申請1件。

建物 環保局 能源

