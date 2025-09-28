快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

公館圓環9/29起改正交路口 北市府籲依新標誌行駛

中央社／ 台北28日電
台北市政府25日宣布，羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程29日清晨6時完工。圖／新工處提供
台北市政府25日宣布，羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程29日清晨6時完工。圖／新工處提供

台北市政府25日宣布，羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程29日清晨6時完工。交工處今天表示，雖然30日才是上班日，29日仍休假、車流較少，仍提醒用路人依新標誌、標線行駛。

台北市交通局交工處副處長黃惠如接受中央社記者電話訪問時說，公館圓環明天清晨6時會如期改為正交路口，雖然30日才是上班日，明天教師節補假，車流較平日少，但仍要提醒用路人注意，並依照新的標誌、標線行駛。

她舉例，改為正交路口後，各路口都有劃設左轉專用車道，機車除了福和橋下橋處仍要兩段式左轉外，其餘方向皆可直接左轉，但仍有保留機車待轉格，提供有需要者使用。

此外，公車站位同步調整，由基隆路及福和橋轉向進入羅斯福路的公車路線原停靠路側站位，之後將改為羅斯福路大客車專用道行駛及停靠。

工務局25日說明，最後施工階段仍然會有部分道路封閉措施，請用路人行經工區時放慢速度，依人員指引行駛。另外包含行人庇護島在內等零星工程，預計10月上旬全數完成。

公車路線 公館圓環

延伸閱讀

影／日本德島阿波舞今晚在苗栗公館重磅登場 引燃火熱氣氛

公館圓環正交路口9月29日通車！交通局詳解汽機車如何走

公館圓環拆除爆衝突…台師大研究生揮拳打警 依妨害公務、傷害罪嫌函辦

北市拆公館圓環第2個平日週首日 天候事故車流較塞

相關新聞

公館圓環9/29起改正交路口 北市府籲依新標誌行駛

台北市政府25日宣布，羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程29日清晨6時完工。交工處今天表示，雖然30日才是上班日，29日...

新北客家義民文化祭侯友宜挑擔 變裝皇后辣全場

新北市客家義民爺文化祭今天進入第二天，新北市長侯友宜率領49客屬社團、近5000人一起「挑擔奉飯創意踩街」，現場除有來自...

高溫太熱...北市隔熱膜補助驚見74件都同一地址 環保局祭招要限制了

北市府力推淨零排放，環保局前年起補助民間設置創儲節能設備，執行率不到5成，倒是民眾踴躍申請裝自家玻璃隔熱膜的補助，卻出現...

北市敦化南路黃金雨隨風飄 林蔭大道當年推手是「他」  

北市敦化南路台灣欒樹全盛開，駕車行經彷彿穿越金色的時光隧道。特別是機車族們最有感，在路口停等紅燈時，點點金黃花瓣隨風飄落...

台北河濱公園碼頭觀光等權責配套不足 議員也憂恐治安斷點

北市29處河濱公園，包括基隆河12處、景美溪3處、新店溪7處、淡水河本流5處、雙溪2處，以112公里長自行車道串連。議員...

新北永和行政園區都更 將遷帳務中心辦公

新北市永和行政園區建物屋齡57年，空間狹隘且設備老舊，影響洽公品質。市長侯友宜昨到行政園區聽取都更規畫簡報，並表示在工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。