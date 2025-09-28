公館圓環9/29起改正交路口 北市府籲依新標誌行駛

台北市政府25日宣布，羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程29日清晨6時完工。交工處今天表示，雖然30日才是上班日，29日仍休假、車流較少，仍提醒用路人依新標誌、標線行駛。

台北市交通局交工處副處長黃惠如接受中央社記者電話訪問時說，公館圓環明天清晨6時會如期改為正交路口，雖然30日才是上班日，明天教師節補假，車流較平日少，但仍要提醒用路人注意，並依照新的標誌、標線行駛。

她舉例，改為正交路口後，各路口都有劃設左轉專用車道，機車除了福和橋下橋處仍要兩段式左轉外，其餘方向皆可直接左轉，但仍有保留機車待轉格，提供有需要者使用。

此外，公車站位同步調整，由基隆路及福和橋轉向進入羅斯福路的公車路線原停靠路側站位，之後將改為羅斯福路大客車專用道行駛及停靠。

工務局25日說明，最後施工階段仍然會有部分道路封閉措施，請用路人行經工區時放慢速度，依人員指引行駛。另外包含行人庇護島在內等零星工程，預計10月上旬全數完成。