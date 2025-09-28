慈濟「髓遇而安」隊以愛划槳 龍舟競賽傳遞生命希望

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為慈濟基金會提供

由國際扶輪3521地區主辦的「龍舟聯誼賽暨親子扶輪日」，9月27日臺北市大佳河濱公園舉辦，吸引逾20支隊伍參與。其中，由造血幹細胞捐贈者與受贈者組成的慈濟「髓遇而安」隊，以生命故事與團隊精神成為活動亮點，喚起社會對血液疾病患者的關注。

國際扶輪3521地區總監林政邦表示，龍舟賽已舉辦多年，今年主題為「團結行善」，希望透過運動培養默契，並與慈濟骨髓幹細胞中心攜手推動公益。

「髓遇而安」隊由18位捐贈者、1位受贈者及3位後補選手組成，象徵「救人一命、無損己身」的精神。慈濟骨髓幹細胞中心指出，隊名寓意在患者需要移植時，能幸運遇到合適捐贈者，獲得重生與平安。

比賽中，選手們在鼓聲引領下齊心划槳，展現堅定信念與不屈意志。現場加油聲不斷，氣氛熱烈，隊員以熱情與活力注入每一次划槳，傳遞正能量。

活動亦呼應「世界骨髓捐贈者日」（World Marrow Donor Day），向全球逾4,100萬名志願捐贈者致敬。慈濟骨髓幹細胞中心與慈濟基金會設置宣導攤位，推廣捐贈知識，鼓勵18至46歲民眾參與驗血建檔，只需捐出10c.c血樣，即可成為骨髓資料庫一員，為血液病患點燃希望。

生命故事也在現場激勵人心。45歲的林彥志曾罹患骨髓增生異常綜合症，歷經十年等待，終於在2016年接受移植，2022年與捐贈者相見。他感性表示：「這是一場需要團結合作的活動，很感恩再次受邀參加。」

另一位受贈者王欣瑜，曾因骨髓纖維化接受移植。她表示，重生後連吃一口飯都充滿感恩，期盼今年能與捐贈者相見，親口道謝。捐贈者許超群於2004年建檔，2019年完成捐贈。他以幽默方式推廣捐髓理念，甚至邊唱歌邊完成捐贈。他笑說：「捐贈只是我一個下午的事，但對病人來說，是一輩子的事。」

「親子扶輪日」活動結合龍舟賽與親子互動，設有闖關遊戲、健康講座及公益攤位，吸引眾多家庭參與。透過寓教於樂方式，提升民眾對造血幹細胞捐贈的認識與關懷。

國際扶輪3521地區表示，活動不僅促進社區交流，更希望透過實際行動推動公益理念，讓愛與希望在社會中持續流動。慈濟指出，「髓遇而安」隊不只是龍舟賽場上的亮點，更是生命教育的典範。他們以行動詮釋「捐贈無損己身，卻能救人一命」的精神，展現驚人爆發力與團隊默契，讓社會看見希望的力量。

這場龍舟賽不僅是體能競技，更是愛與勇氣的展現。慈濟呼籲更多人挽袖參與建檔，成為血液病患的生命貴人，讓「髓遇而安」的奇蹟延續不止。

