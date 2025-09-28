「2025潮月新莊」雙場域盛大登場

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市首屆「2025潮月新莊」系列活動，於27日在新莊廟街與新月廣場盛大開幕，新北市長侯友宜親臨現場。活動結合節慶氛圍與百年廟街文化，串聯市集、美食、音樂與烤肉派對，打造兼具傳統底蘊與創新亮點的節慶品牌，現場聚集百人一起烤肉，大家一起提前慶祝中秋，體驗不一樣的新北人情與文化。

新北市長侯友宜表示，新莊擁有深厚的百年廟街歷史與文化，市府自113年起推動「新莊百年風貌整合計畫」，串聯相關單位共同盤點軟硬體資源及評估發展方向。硬體方面，透過打造更友善、更安全的步行空間，讓民眾與遊客能輕鬆逛廟街；軟體方面，整合宮廟文化與區域特色，打造品牌活動，協助老街找到定位，展現新莊的人情味與文化底蘊。侯市長強調，市府將持續推動文化傳承與促進商圈經濟，讓「潮月新莊」成為帶動地方發展與觀光量能的新典範。

經發局說明，本次活動規劃雙主場域，於9月27到28日下午4點到9點，在新月廣場舉辦《燒肉市集×中秋音樂饗宴×兔兔Q》，集結新莊在地特色店家與全台知名燒肉業者，帶來台式與異國風味的多元選擇。燒肉市集包括燒烤及飲品等，其中包含新莊人氣品牌「日日香脆皮豬」及新北精釀品牌「啤酒肚」等，現場還有多組歌手、樂團及表演團體接力演出，另有療癒可愛的兔兔Q，陪伴民眾在美食與音樂的交織中，體驗最具中秋氛圍的歡聚場景。

新莊廟街則推出《玩具市集×烤肉派對×戰鬥陀螺×新新常》，以懷舊童趣為核心，邀請玩具與文創攤商參與，同步舉辦刺激的戰鬥陀螺比賽，結合復古公仔、潮流收藏與親子互動，讓老街空間轉化為跨世代共享的文化場景。搭配烤肉派對規劃，象徵團圓共享與街坊人情味，讓民眾在廟宇庇佑下度過別具意義的節慶時光。另於膠囊工作站邀請超人氣DJ帶來3小時不間斷的DJ之夜，吸引各族群及世代。

活動亦規劃「消費集點送」，媒合60家廟街特色店家與市集攤位參與。活動期間民眾至「特約店家及市集攤商」消費不限金額即可獲得1點，還可於指定景點如慈祐宮、武聖廟、廣福宮、林協記、响仁和參訪集章可獲得1點。集滿3點（店家2點與指定景點1點）即可兌換價值50元現金抵用券，活動共限量發送600張，抵用券可於特約店家與活動市集攤商使用，有效期限至10月6日止。

