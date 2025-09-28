2025關渡那麼田 秋日稻田體驗

照片取自臺北市政府

2025「關渡那麼田」活動於 9月27日正式登場，結合稻田運動會、香米發表、秋日音樂會與甜蜜時光市集，吸引眾多民眾走進田間，一起體驗秋收的喜悅。

北市府產業局為因應氣候變遷及淨零減碳的趨勢，與北投區農會試辦以減碳的方式在關渡種植香米，在這一公頃的稻田裏以現代化、低碳栽培技術改善傳統水稻生產過程，透過在水稻田施加益生菌的方式，降低甲烷之生成，預估不但可以降低50%以上的溫室氣體排放強度，產量也可以增加二成以上。

臺北市產業發展局王三中副局長表示，這種產官學合作的模式不但能支持在地農業、更是綠色經濟的最佳典範，近年北市府一直在食農教育上努力推廣及耕耘，這就是最佳的例證。今年的關渡那麼田活動也在生產這批香米的稻田旁舉行，非常感謝北投區農會的推動及在地農民朋友辛勤的耕作將這片土壤轉化為碗中的粒粒白米，想一嚐北投香米的市民朋友們可直接向北投區農會洽詢。

田間的「稻香運動會」則成為親子最愛。參加者挑戰「小吊手」、「米字接力」、「九宮格大比拚」與「挑稻穀體驗」四大關卡，努力累積分數換得稻穀，再親手碾成白米帶回家，寓教於樂，笑聲不斷。

