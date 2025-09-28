新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

新光三越台中店昨恢復營業，市議員陳俞融今卻指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發民眾安全疑慮。台中市政府都發局研判是昨天復業因人潮湧入、大量使用及重物加壓，才導致局部損壞，並無涉安全，已立即要求百貨公司暫停使用，並由專業技師維修，確認安全無虞後才能重新開放。

陳俞融今前往了解，現場看到地板破裂的電梯已暫時停止使用。她呼籲市府和新光三越應用最嚴格的標準檢測，以維客人安全。

都發局長李正偉說，新光三越台中店有21部電梯，包含客梯16台與貨梯5台，先前均已完成專業技師、第三方及第四方公正單位勘驗合格。此次發現破損的是G區一部電梯地板面材，初步研判可能因昨日期間人潮湧入、大量使用及重物加壓，導致局部損壞。雖不涉及電梯系統安全，但為維護公共安全，已要求百貨公司立即修復並暫停使用。

他說，目前電梯車廂內地板石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。新光三越雖已依規完成各項法定程序，並針對館內電力、消防、廚房、弱電、天然氣、給排水等六大系統，以及高低壓設備、排油煙設備、天然氣安全偵測、電扶梯等設施進行全面檢測與優化，但在復業初期高負載營運期間，仍應加強各樓層與電梯的巡檢，若有短期使用造成損壞，必須立即修復並落實安全措施。

李正偉說，將持續監督業者落實安全管理，並呼籲民眾如發現設施異常，可立即通報，市府會第一時間督促改善，共同維護公共安全。