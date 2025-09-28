快訊

高雄建商父女身中多刀倒臥車上 女死父重傷相驗結果曝光

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越台中店G區一部電梯地板面材破損，目前石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。圖／台中市政府提供
新光三越台中店G區一部電梯地板面材破損，目前石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。圖／台中市政府提供

新光三越台中店昨恢復營業，市議員陳俞融今卻指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發民眾安全疑慮。台中市政府都發局研判是昨天復業因人潮湧入、大量使用及重物加壓，才導致局部損壞，並無涉安全，已立即要求百貨公司暫停使用，並由專業技師維修，確認安全無虞後才能重新開放。

陳俞融今前往了解，現場看到地板破裂的電梯已暫時停止使用。她呼籲市府和新光三越應用最嚴格的標準檢測，以維客人安全。

都發局長李正偉說，新光三越台中店有21部電梯，包含客梯16台與貨梯5台，先前均已完成專業技師、第三方及第四方公正單位勘驗合格。此次發現破損的是G區一部電梯地板面材，初步研判可能因昨日期間人潮湧入、大量使用及重物加壓，導致局部損壞。雖不涉及電梯系統安全，但為維護公共安全，已要求百貨公司立即修復並暫停使用。

他說，目前電梯車廂內地板石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。新光三越雖已依規完成各項法定程序，並針對館內電力、消防、廚房、弱電、天然氣、給排水等六大系統，以及高低壓設備、排油煙設備、天然氣安全偵測、電扶梯等設施進行全面檢測與優化，但在復業初期高負載營運期間，仍應加強各樓層與電梯的巡檢，若有短期使用造成損壞，必須立即修復並落實安全措施。

李正偉說，將持續監督業者落實安全管理，並呼籲民眾如發現設施異常，可立即通報，市府會第一時間督促改善，共同維護公共安全。

電梯

延伸閱讀

台中新光三越電梯內地板磁磚依舊破裂？ 都發局：待調查釐清

台中新光三越復業受關注 市府：待書面資料補齊

台中新光三越明天能不能開幕？市府：希望業者法定時間內補件

台中市「普發5萬」財政委員會吵翻天 議員拍桌互槓、爭論近1小時

相關新聞

影／馬英九12度成功泳渡日月潭...比去年快10分鐘 上岸樂嗆1句話

日月潭萬人泳渡今登場，吸引近2.5萬人參加，前總統馬英九也12度挑戰，他下水前坦言，「我也會變老，游泳速度也會變慢」，但...

台中店昨復業...搭電梯磁磚破裂傳聲響 新光三越：立即更換

蟬聯14年百貨店王的新光三越台中店因氣爆停業226天後，昨重新營業，適逢教師節連假首日，人潮不斷湧入，比過去假日多2成。...

台中新光三越電梯內地板磁磚依舊破裂？ 都發局：待調查釐清

台中新光三越昨重新營業，但市議員陳俞融今指出，有民眾提供照片，發現在先前事故受損的電梯內，地板磁磚依舊破裂不堪，甚至有顧...

新光三越開幕首日「斷流」排隊防回堵成功了？警：消滅預期心理

台中新光三越昨天歷經氣爆後開幕，台中大遠百也辦周年慶，過去開車的消費者會在市政北七路、惠中路口排隊，周末時會回堵到台灣大...

彰化兩大宮廟合作送普度愛心物資 王惠美：行善獲兩媽祖保佑

彰化縣台灣護聖宮與北斗奠安宮首次攜手配送愛心物資，今分送北斗鎮250名中低收入戶，地主奠安宮召集志工團隊炒麵、製作冰品，...

新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

新光三越台中店昨恢復營業，市議員陳俞融今卻指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發民眾安全疑慮。台中市政府都發局研判是昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。