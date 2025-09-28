新北客家義民文化祭侯友宜挑擔 變裝皇后辣全場

新北市客家義民爺文化祭今天進入第二天，新北市長侯友宜率領49客屬社團、近5000人一起「挑擔奉飯創意踩街」，現場除有來自各校學生的青春踩街，瘋家皇后藝術遊行與J Hall 樂團更帶來熱力演出，嗨翻新北市民廣場。

今天上午的「挑擔奉飯」，吸引逾百戶鄉親參與，家戶肩挑飯擔，用最樸實的方式重現鄉民間互助的歷史場景；青春洋溢的踩街隊伍隨後登場，包括輔大競技啦啦隊、彩球舞蹈社、新和國小直排輪社、海山國小舞蹈社、板橋高中康輔社、新北高工儀隊、莊敬高職儀旗隊等，更結合紅瓦民族舞蹈團、美江舞蹈團同台共演。

瘋家皇后藝術遊行以性別平等與多元包容為核心，融合客家文化與當代時尚風格，華麗卻充滿能量的表演，在市民廣場引來驚呼與掌聲，打破傳統框架，讓義民祭展現文化的包容及多元；J Hall 樂團以青春姿態擔任本屆義民爺文化祭代言人，並由侯市長、客委會主委及客家局局長共同交付「擔頭」，象徵文化的代代傳承。

侯友宜表示，義民祭不只是客家人的祭典，更是全新北市民共同的文化資產。今年從設計、音樂、藝術和年輕世代的加入，都讓義民精神在都會中被重新詮釋、被更多人看見，文化唯有在傳承與創新間找到平衡，才能代代延續，生生不息。