新北義民祭 侯友宜挑擔奉飯盼客家文化代代傳承

新北市客家義民爺文化祭今天上午舉辦「挑擔奉飯」踩街活動，在市長侯友宜帶領下，步入在板橋市民廣場會場，與客委會副主委邱星崴等人擔任正獻官，盼客家文化代代傳承。

除傳統「挑擔奉飯」踩街活動外，還邀請輔仁大學競技啦啦隊等各級學校的社團共同參與，新北市客家局表示，尤其是變裝「瘋家皇后藝術遊行」，更以性別平等與多元包容為核心，融合客家文化與當代時尚風格。

祭典由侯友宜及邱星崴等人擔任正獻官，國民黨立委葉元之、張智倫及民進黨立委蘇巧慧等藍綠民代及客家社團代表都參與，場面隆重。

邱星崴致詞表示，今天天氣很熱，但鄉親們非常熱情，不論是挑擔奉飯踩街或傳統神豬文化，都是客家義民文化展現，相信客家打拚及義民保家衛國精神能世世代代傳承下去。

侯友宜表示，為保存客家文化，唯有在傳承與創新間找到平衡，才能代代延續、生生不息；今年從設計、音樂、藝術與年輕世代的加入，都讓義民精神在都會中被重新詮釋、被更多人看見。

侯友宜接受媒體聯訪表示，今天義民爺文化祭，除特別來祭獻義民爺外，也希望找回大家不一樣的、新的視角來看客家族群，讓客家族群能在新北安居樂業、蓬勃發展。