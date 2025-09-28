橄欖球界不老勇士移地台南訓練 千歲俱樂部傳承「不退讓不放棄」

由50歲以上橄欖球好手組成的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，下月要去日本比賽交流，今天移訓台南市立橄欖球場，曾是無惑球員的南市體育局長陳良乾表示，此俱樂部代表台灣橄欖球界的歷史與傳承，默默地把「不退讓不放棄」的精神教給下一代。

「台灣無惑橄欖球俱樂部」成員來自各地，整個俱樂部號稱千歲俱樂部，從50至80依然活躍平日訓練與比賽，平日活躍於北市百齡公園河濱橄欖球場。球員的褲以子顏色區分年齡，藍色為50歲以上，紅色為60歲，黃色為70歲，紫色為80歲 ，成員過去都是球場的好手。

陳良乾說，台灣無惑橄欖球俱樂部成員有許多的醫生，其中有許多來自過去台灣大專院校如台大、成大、北醫大、政大、台灣體大等各橄欖校友球隊，有如國內橄欖球發展的歷史縮影，具有橄欖球發展及推動的指標意義，另