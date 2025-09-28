橄欖球界不老勇士移地台南訓練 千歲俱樂部傳承「不退讓不放棄」
由50歲以上橄欖球好手組成的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，下月要去日本比賽交流，今天移訓台南市立橄欖球場，曾是無惑球員的南市體育局長陳良乾表示，此俱樂部代表台灣橄欖球界的歷史與傳承，默默地把「不退讓不放棄」的精神教給下一代。
「台灣無惑橄欖球俱樂部」成員來自各地，整個俱樂部號稱千歲俱樂部，從50至80依然活躍平日訓練與比賽，平日活躍於北市百齡公園河濱橄欖球場。球員的褲以子顏色區分年齡，藍色為50歲以上，紅色為60歲，黃色為70歲，紫色為80歲 ，成員過去都是球場的好手。
陳良乾說，台灣無惑橄欖球俱樂部成員有許多的醫生，其中有許多來自過去台灣大專院校如台大、成大、北醫大、政大、台灣體大等各橄欖校友球隊，有如國內橄欖球發展的歷史縮影，具有橄欖球發展及推動的指標意義，另
台南市立橄欖球場不僅是國內唯一獨立橄欖球場館，也是許多選手年輕比賽時揮灑汗水的場地，陳良乾表示，體育局近年來對於橄欖球場的更新與維護投入相當大的心力，期許為這座40幾年歷史的橄欖球場建置更完善設施，希望注入更多建設能成為台灣橄欖球場的訓練及比賽基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言