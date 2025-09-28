高溫太熱...北市隔熱膜補助驚見74件都同一地址 環保局祭招要限制了
北市府力推淨零排放，環保局前年起補助民間設置創儲節能設備，執行率不到5成，倒是民眾踴躍申請裝自家玻璃隔熱膜的補助，卻出現有74件都是同一地址，審計報告憂資源恐集中在少數人，要求檢討。環保局回應，要求前2年已有補助的電號不得再申請。
環保局2023年起補助住宅與社區，設置創能、儲能、節能設備及裝設建物玻璃隔熱膜，2024年也持續該計畫，每年各編列1億元預算。
審計報告指出，兩年補助設置創儲節能設備分別為22件、1378萬餘元及14件、329萬餘元，占預計額度3000萬元及1000萬元的45.93%、32.90%，執行率低。另，創能、儲能項目須包含可整合查詢設備用電的能源管理系統，但2023年僅1社區有。
報告提及建物玻璃隔熱膜部分，環保局2023年、2024年至10月底分別補助1340件、3495萬餘元與945件、2419萬餘元，占原預計補助額度2000萬元、2500萬元的174.75%、96.78%；但去年共74件是補助同地址，且同一地址共補助超過3萬元，恐有資源集中少數申情人，影響公平性，要求檢討。
環保局回應，2023年率全國之先首創補助住宅社區設置創能儲能及節能設備，目前尚屬補助初期，且設備涉專業性及成本較高、須合適裝設空間，社區也須通過區分所有權人會議，一般住家與社區申請並不踴躍。
環保局氣候變遷科長周貝倫表示，已積極辦理多場說明會，並綜整前兩年經驗、配合中央能源轉型政策，調整今年補助計畫，社區的創儲節能補助額度為建置總經費的49%、每案上限調降至100萬元。
環保局說，玻璃隔熱膜能減少室外環境熱因素對於室內空調造成負荷耗電量，因應高溫，空調使用電量需求高，民眾申請踴躍。
周貝倫說，去年擴大申請對象為住家及社區，並調降每才補助額度、未限制補助次數；今年補助計畫每處補助上限從3萬元調降至2萬元，並規範前2年已申請補助的電號不得再申請，目前已受理325件。另鼓勵民眾汰換節能家電，選用一級能效冰箱或是冷氣。
