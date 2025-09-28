校園綠化換新衣 新北綠家園專案打造幸福角落

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三重區格致中學旁綠家園基地綠美化成果。圖／新北市城鄉局提供
適逢教師節，新北市各校園周邊紛紛換上「綠衣」。三峽北大國小後方，原本雜草叢生、荒蕪不堪的角落，如今搖身一變成為綠蔭步道，學童上學腳步更輕快，老師形容「每天都像在綠色隧道裡散步」，社區氛圍也煥然一新。這些改變，正是新北市政府推動「新北綠家園專案」的成果。

城鄉局長黃國峰表示，綠家園專案自100年推動以來，截至今年8月底，全市已完成378處綠化工程，新增綠化面積超過208公頃，相當於280座足球場。僅在今年教師節前夕，市府團隊就在三峽北大國小與三重格致中學周邊，施作近9000平方公尺的綠美化工程，讓孩子們在乾淨明亮的通學步道間自在行走，取代過去垃圾四散、蚊蟲滋生的環境。

不只校園周邊，瑞芳高工附近一處長期遭鐵皮圍起、並常飄出異味的廢棄空間，也被改造為約500平方公尺的小公園。當地居民笑著說，「現在天天帶孫子來賞花，整個社區氛圍都變好了。」

城鄉局強調，綠地不只是景觀點綴，更能提升居民幸福感。未來將依據地方需求持續推展，讓市民能在日常生活的角落，隨時遇見花木繁盛、綠草如茵的風景。

三峽區北大國小後側綠家園基地綠美化成果。圖／新北市城鄉局提供
瑞芳區逢甲路237號旁綠家園基地綠美化成果。圖／新北市城鄉局提供
三重區格致中學旁綠家園基地綠美化前。圖／新北市城鄉局提供
瑞芳區逢甲路237號旁綠家園基地綠美化前。圖／新北市城鄉局提供
三峽區北大國小後側綠家園基地綠美化前。圖／新北市城鄉局提供
