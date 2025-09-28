台北孔廟釋奠典禮 古樂悠揚佾舞律動致敬至聖先師

教師節的今天，台北市孔廟舉辦「紀念大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮」，以古樂、佾舞敬仰聖賢，內政部長劉世芳代表總統賴清德上香，日本論語普及會等外賓共同見證盛典。

每年9月28日，台北市孔廟都會舉辦釋奠典禮，儀式從清晨6時起，歷時約1小時半；為了進入觀禮，大清早就有市民排隊等待入場，演奏古樂及佾舞的學子家長們也積極參與，為孩子拍照、錄影，留下回憶。

台北市孔廟管理委員會表示，歷經籌備的古禮儀式，演繹鼓樂八音及佾舞，以此敬仰聖賢，禮生由在地仕紳及明倫高中、麗山高中學子擔任，樂生由重慶國中學生擔綱，佾舞由大龍國小佾生以優雅整齊肢體律動演出，開平餐飲學校師生並為典禮設計饌品，藉此讓學子世代傳承儒學。

今年釋奠典禮，由台北市副市長張溫德擔任正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長擔任奉祀官；劉世芳並代表賴總統出席、上香。

孔廟捐地者後代辜弘毅、陳熾宇及教育局副局長廖文靜、大同區區長洪育懷等擔任分獻官；優良教師、傑出市民等擔任陪祭官。

外賓也來參與，包含日本論語普及會代表森田達雄、日本道德教育財團團長松本浩一等擔任祭典嘉賓，一同見證文化盛典。

此外，今年釋奠典禮的伴手禮，是掌心大小古籍造型論語書燈，內頁收錄論語學而篇，展開便能映照智慧之光；其次是百年糕餅店李亭香特製智慧糕，糕面刻印「學好孔孟」，勉勵學子砥礪進取。