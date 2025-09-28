快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

台北孔廟釋奠典禮 古樂悠揚佾舞律動致敬至聖先師

中央社／ 台北28日電

教師節的今天，台北市孔廟舉辦「紀念大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮」，以古樂、佾舞敬仰聖賢，內政部長劉世芳代表總統賴清德上香，日本論語普及會等外賓共同見證盛典。

每年9月28日，台北市孔廟都會舉辦釋奠典禮，儀式從清晨6時起，歷時約1小時半；為了進入觀禮，大清早就有市民排隊等待入場，演奏古樂及佾舞的學子家長們也積極參與，為孩子拍照、錄影，留下回憶。

台北市孔廟管理委員會表示，歷經籌備的古禮儀式，演繹鼓樂八音及佾舞，以此敬仰聖賢，禮生由在地仕紳及明倫高中、麗山高中學子擔任，樂生由重慶國中學生擔綱，佾舞由大龍國小佾生以優雅整齊肢體律動演出，開平餐飲學校師生並為典禮設計饌品，藉此讓學子世代傳承儒學。

今年釋奠典禮，由台北市副市長張溫德擔任正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長擔任奉祀官；劉世芳並代表賴總統出席、上香。

孔廟捐地者後代辜弘毅、陳熾宇及教育局副局長廖文靜、大同區區長洪育懷等擔任分獻官；優良教師、傑出市民等擔任陪祭官。

外賓也來參與，包含日本論語普及會代表森田達雄、日本道德教育財團團長松本浩一等擔任祭典嘉賓，一同見證文化盛典。

此外，今年釋奠典禮的伴手禮，是掌心大小古籍造型論語書燈，內頁收錄論語學而篇，展開便能映照智慧之光；其次是百年糕餅店李亭香特製智慧糕，糕面刻印「學好孔孟」，勉勵學子砥礪進取。

孔廟 北市 日本

延伸閱讀

【重磅快評】堰塞湖傷劉世芳 綠營看不到國民黨車尾燈

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

會議音檔流出！劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部：遭斷章取義

推動虛坪改革 劉世芳：打造合理公平的住宅市場

相關新聞

新北客家義民文化祭侯友宜挑擔 變裝皇后辣全場

新北市客家義民爺文化祭今天進入第二天，新北市長侯友宜率領49客屬社團、近5000人一起「挑擔奉飯創意踩街」，現場除有來自...

高溫太熱...北市隔熱膜補助驚見74件都同一地址 環保局祭招要限制了

北市府力推淨零排放，環保局前年起補助民間設置創儲節能設備，執行率不到5成，倒是民眾踴躍申請裝自家玻璃隔熱膜的補助，卻出現...

北市敦化南路黃金雨隨風飄 林蔭大道當年推手是「他」  

北市敦化南路台灣欒樹全盛開，駕車行經彷彿穿越金色的時光隧道。特別是機車族們最有感，在路口停等紅燈時，點點金黃花瓣隨風飄落...

台北河濱公園碼頭觀光等權責配套不足 議員也憂恐治安斷點

北市29處河濱公園，包括基隆河12處、景美溪3處、新店溪7處、淡水河本流5處、雙溪2處，以112公里長自行車道串連。議員...

新北永和行政園區都更 將遷帳務中心辦公

新北市永和行政園區建物屋齡57年，空間狹隘且設備老舊，影響洽公品質。市長侯友宜昨到行政園區聽取都更規畫簡報，並表示在工程...

北市敬老愛心卡 議員促比照新北

台北市約有58萬名敬老愛心卡持卡人，議員指新北市長侯友宜已宣布明年將點數從480點加碼為600點，台北市仍原地踏步，應比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。