北市敦化南路黃金雨隨風飄 林蔭大道當年推手是「他」  

北市敦化南路台灣欒樹全盛開，駕車行經彷彿穿越金色的時光隧道。特別是機車族們最有感，在路口停等紅燈時，點點金黃花瓣隨風飄落，飽滿穗黃花朵隨著涼風中搖曳，高色調的黃是秋季冷涼卻又帶著內隱溫潤，是敦化南路秋颯中獨特的風景。

北市公園處表示，早期台北市的發展多集中在淡水河岸艋舺、大龍峒、大稻埕及部分城中區域，當年的敦化南路當時還是一片廣大農地和零星農舍，道路闢建是在松山機場國門景觀規畫用美援挹注經費興建。

1970年台北市前市長高玉樹邀請畫家顏水龍擔任顧問，成為參與推動美化台北市容的重要人物，顏水龍提出敦化北路、仁愛路寬闊林蔭大道及仁愛圓環的構想，如今樹木綠蔭成為市民最喜愛道路，濃密的林木既降低了噪音、減少了塵埃，更成為市民休閑生活、舒緩身心的最佳的場所。

北市工務局公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，台灣欒樹是特色本土樹種，會隨四季變化出鮮綠、翠綠、金黃、紅褐四種繽紛色彩而有四色樹之稱，初秋開花時黃色的圓錐花序密生樹頂，在微風輕拂下，黃色花瓣如雨點般落下，落花就像黃金雨灑落，因而有個浪漫的英文名字Taiwan Golden rain Tree「台灣金雨樹」或Flame Gold rain Tree。