台北河濱公園碼頭觀光等權責配套不足 議員也憂恐治安斷點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市河濱公園有一些民眾喜歡赤腳跑步，可以接地氣與土地接觸，但是在柏油路上是否會傷害引起運動傷害仍要審慎衡量。記者潘俊宏／攝影
台北市河濱公園有一些民眾喜歡赤腳跑步，可以接地氣與土地接觸，但是在柏油路上是否會傷害引起運動傷害仍要審慎衡量。記者潘俊宏／攝影

北市29處河濱公園，包括基隆河12處、景美溪3處、新店溪7處、淡水河本流5處、雙溪2處，以112公里長自行車道串連。議員黃瀞瑩、陳宥丞認為，發展河濱觀光碼頭管理權責不明，應有跨局處小組主責；另治安監視設備不夠，也成重大案件逃脫斷點。

議員黃瀞瑩說，以關渡碼頭為例，市府規畫貨櫃市集，不過停車、垃圾等還需多配套。以停車為例，因車位不足，只要辦活動，停車場空間不足許多車根本停不進去，導致整條路塞住，周邊也汽機車違停「滿滿滿」。除從捷運關渡站步行15至17分鐘，目前到關渡碼頭公車僅2路線，班次相當少。

還有民眾到市集衍生很多垃圾，不過周邊環境會造成垃圾亂丟，環保局表示，目前垃圾是由市集業者負責，環保局會協助業者做好環境清潔。

黃瀞瑩表示，市長蔣萬安斥資18億元打造淡水河濱亮點，但既有河濱公園碼頭設備是否完善、管理是否權責不明？包括關渡、百齡、大佳、大稻埕、關渡碼頭等是許多民眾常使用的碼頭，不過有的是水域運動、有的是救難演習等，功能不同碼頭歸屬不同局處，如交通局、體育局，但設備最後歸屬水利處，建議蔣應組跨局處小組整體更新碼頭設備。

另外，議員陳宥丞也質疑，北市內湖曾發生槍擊犯逃逸到河濱公園後就追不到人，形同治安斷點，還有民眾租車在河濱公園車輛被打破車窗偷竊，議員調閱資料發現，北市河濱公園通報刑事案件破案率僅8成多，對比一般刑事案件破獲率101%，河濱公園的破案率還是要很大進步空間。

陳說，以新北要在河濱增加600台監視器，儘管新北腹地比北市大，不過台北市河濱監視器數量還是太少，要求研議相關因應，北市府允諾，會來研議。

對於權責管理部分，北市水利處表示，河濱公園自民國96年水利處成立後即明確分工，如體育設施由體育局維管，狗運動公園由動保處維管，停車場由停管處維管，其餘範圍則由水利處負責清潔維護。

另依碼頭使用需求，藍色公路碼頭由交通局管理、救難碼頭由消防局管理、龍舟碼頭由體育局管理，相關硬體維護皆由水利處協助處理。

台北市河濱公園的犬隻。流浪犬。記者潘俊宏／攝影
台北市河濱公園的犬隻。流浪犬。記者潘俊宏／攝影

