永和行政園區都更 將遷帳務中心辦公

新北市永和行政園區建物屋齡57年，空間狹隘且設備老舊，影響洽公品質。市長侯友宜昨到行政園區聽取都更規畫簡報，並表示在工程期間，會以永和水源街的原國軍帳務中心為中繼辦公空間。

永和行政園區規畫包含永和區公所、永和警分局、永和消防分隊、永和戶政事務所、圖書館永和分館及國父紀念館等，未來將在現址蓋兩棟大樓，向上發展，人行道退縮，中間再做綠地跟公園。

侯友宜表示，國軍帳務中心作為中繼點使用，不見得能夠完全容下行政園區的規模，例如警、消可能還要另找地方。園區有償撥用的費用約10億，在財劃法通過後，市府能夠分期來負擔，等行政園區蓋好以後，未來再做綠地使用。

民政局說，永和行政園區都市計畫變更案已提送內政部都市計畫委員會審議，後續將加速推動各項程序，讓園區如期完工。

立委林德福表示，中央原規畫在帳務中心做社宅，但永和缺乏公共設施，且水源路巷道狹小又是單行道，若蓋社宅雪上加霜，感謝中央聽取地方意見取消規畫。

市議員許昭興表示，永和分局、消防分隊需機動移動車輛，建議園區都更時可把辦公室放在帳務中心。至於永和區公所、戶政等其他的公部門，可放在永和大陳都更單元4，才有適度空間，建議市府規畫停車空間紓解周邊停車壓力。