北市敬老愛心卡 議員促比照新北

台北市約有58萬名敬老愛心卡持卡人，議員指新北市長侯友宜已宣布明年將點數從480點加碼為600點，台北市仍原地踏步，應比照新北加碼。有持卡人認為，搭計程車起跳價調升，點數可同步調整。北市社會局表示，大部分長者未用完，會先提高點數的使用率。

新北敬老卡明年分3階段升級，明年元月先增加折抵國民運動中心、聯合醫院、29區衛生所掛號費，並擴大國道公路客運使用，適用路線也大幅增加；2月起提高台鐵單趟折抵150點，計程車至85點；7月起每人加碼為600點。

張姓市民說，計程車起跳價已調升至85元，希望能同步調高至85點，目前感覺新北政策更令人有感。

「北市沒理由落後新北」國民黨市議員王欣儀指出，明年北市統籌稅款獲配1149.2億元居全國之冠，人均4.6萬元；反觀人口最多的新北人均不到2.4萬元敬陪末座。新北市已宣布加碼，北市至今未提任何新政或擴大加碼，消極作為是否真的重視長者福祉？她要求明年起加碼點數至600點，並計程車補助提升至起跳價85點，開放敬老愛心卡抵掛號費，取消中低收入戶限制。

北市社會局指出，敬老卡政策目的是鼓勵老人外出、休閒促進身體健康，根據老福法25條以交通工具和文化場館優惠為主。北市敬老卡目前每月480點，月平均使用213點，全數用罄約占7%，大部分未用完，會優先加強推動使用。

對於加碼政策，社會局表示將持續追蹤並研議辦理，至於敬老愛心計程車扣點點數上限及掛號費使用對象是否調整，經評估將需近億預算，基於財政永續及衡平原則，會持續研議具體方向。