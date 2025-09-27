快訊

續留富邦？日前無預警清空社群追蹤 李雅英全說了

「鏟子超人」湧入光復救災釀塞車 災民：應變中心好像沒用？

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應

新北市擬簡化樹木移除申請流程 護樹團體憂進入「大砍樹時代」

中央社／ 新北27日電

護樹團體今天批評新北市府擬簡化「樹木移除申請流程」，將原須景觀處與樹木委員會核可的程序，下放至各區公所自行妥處，令人憂心進入「大砍樹時代」，將於30日會議提出異議。

新北市府景觀處表示，30日將討論議案中，對於不屬於新北市樹木保護自治條例規範的樹木（非珍貴老樹），經學者專家現場會勘認為有病蟲害無法防治、生長情形不佳、或結構評估有安全疑慮，擬風險評估鑑定後，交維管單位或所有權人妥處。

護樹團體台灣樹人會、新北看守土城愛綠協會，今天發布新聞表示，新北市樹木委員會第五屆第三次會議，將於30日召開；議程中，將討論移除樹木的流程疑似放寬的方案。

樹人會秘書長潘翰疆告訴中央社記者，若修改移除樹木流程後，由土地所有權人或維管單位，經專家學者或技師實地評估後，即可張貼公告砍樹，不必再經樹委會或新北市府農業局景觀處核可，將嚴重削弱把關機制。

團體質疑，此舉等於跳過「核可」與公民參與，讓移除樹木變得比移植更容易，甚至比現行黑箱化的審查更不透明。

潘翰疆表示，此案源於6月初，永和區80歲九芎老樹遭外包廠商濫砍至樹頭，引發當地居民憤怒抗議，要求強化審查與核可機制。

護樹團體指出，永和區公所未依規定提報九芎樹為珍貴老樹，老樹遭濫砍也未究責，市府景觀處卻反而採納區公所提案，將「擴大下放權限」納入會議討論。

護樹團體批評，新北市政府未檢討濫砍爭議，卻放寬程序，恐違反「新北市樹木保護自治條例」，且透過專案小組審議推動全市適用，形同顛倒黑白。除將於30日會議中提出異議，也呼籲市府應公開透明審議移除樹木的過程，建立資訊公開、專業審查與公民參與的法制化流程，避免珍貴樹木再度遭濫砍。

護樹 新北

延伸閱讀

綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

新北客家義民祭揭幕 變裝皇后以高跟鞋對話傳統

喵喵來訪！2025新北眷村文化節9/27-10/31於空軍三重一村盛大登場！

2025新北海派活動今開幕 產地巡迴活動推出多樣限量好禮

相關新聞

板橋醫療園區BOT案卡關 民代向健保署喊話了

板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計打造急性499病床大型區域教學醫院，昨傳出中央健保署自今年第二季起全面採醫院總額...

2025新北海派活動今開幕 產地巡迴活動推出多樣限量好禮

2025「新北海派」活動今天在板橋非常熱區登場，現場集結五區漁會等新北特色漁產攤位，漁業處表示，從10月20日至11月底...

重溫時代記憶 「2025新北市眷村文化節」今起跑

「2025新北市眷村文化節」今於空軍三重一村開幕，新北市長侯友宜為活動揭開序幕，邀請市民與活動限定角色「小村喵」一同體驗...

永和行政園區整合更新 國軍帳務中心作為中繼辦公點

永和行政園區建物屋齡57年， 空間狹隘且設備老舊，影響洽公品質。新北市長侯友宜今到行政園區聽取都更簡報，並表示在工程期間...

影／200輪椅者下海划獨木舟 蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點

「927台灣無障礙海洋日」今在福隆海水浴場舉行，200位來自全台的輪椅使用者下海划獨木舟實現「輪椅到海面」創舉。副總統蕭...

國外競賽計畫、海外學中文名額不如預期 台北青年局遭審計報告點名

台北市青年局為積極推動青年出國比賽，以及海外民眾來台北市學習中文，編列相關預算及活動，不過兩案分別被審計報告點出，計畫執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。