新北市擬簡化樹木移除申請流程 護樹團體憂進入「大砍樹時代」

護樹團體今天批評新北市府擬簡化「樹木移除申請流程」，將原須景觀處與樹木委員會核可的程序，下放至各區公所自行妥處，令人憂心進入「大砍樹時代」，將於30日會議提出異議。

新北市府景觀處表示，30日將討論議案中，對於不屬於新北市樹木保護自治條例規範的樹木（非珍貴老樹），經學者專家現場會勘認為有病蟲害無法防治、生長情形不佳、或結構評估有安全疑慮，擬風險評估鑑定後，交維管單位或所有權人妥處。

護樹團體台灣樹人會、新北看守土城愛綠協會，今天發布新聞表示，新北市樹木委員會第五屆第三次會議，將於30日召開；議程中，將討論移除樹木的流程疑似放寬的方案。

樹人會秘書長潘翰疆告訴中央社記者，若修改移除樹木流程後，由土地所有權人或維管單位，經專家學者或技師實地評估後，即可張貼公告砍樹，不必再經樹委會或新北市府農業局景觀處核可，將嚴重削弱把關機制。

團體質疑，此舉等於跳過「核可」與公民參與，讓移除樹木變得比移植更容易，甚至比現行黑箱化的審查更不透明。

潘翰疆表示，此案源於6月初，永和區80歲九芎老樹遭外包廠商濫砍至樹頭，引發當地居民憤怒抗議，要求強化審查與核可機制。

護樹團體指出，永和區公所未依規定提報九芎樹為珍貴老樹，老樹遭濫砍也未究責，市府景觀處卻反而採納區公所提案，將「擴大下放權限」納入會議討論。

護樹團體批評，新北市政府未檢討濫砍爭議，卻放寬程序，恐違反「新北市樹木保護自治條例」，且透過專案小組審議推動全市適用，形同顛倒黑白。除將於30日會議中提出異議，也呼籲市府應公開透明審議移除樹木的過程，建立資訊公開、專業審查與公民參與的法制化流程，避免珍貴樹木再度遭濫砍。