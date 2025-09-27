新北客家義民祭揭幕 變裝皇后以高跟鞋對話傳統

新北市客家義民爺文化祭今天安座迎神，一連3天盛會，28日將融入「性別平等」元素，邀變裝皇后踩街，以高跟鞋與忠義精神對話，透過多元展演與當代藝術，為傳統祭典注入新能量。

新北市客家義民爺文化祭，今天中午將新竹新埔鎮褒忠義民廟的神位，迎接到市府市民廣場。位於新店區的台北褒忠義民廟等，也一起參與祭典，當神轎到達會場安座時，鑼鼓喧天與舞獅，相當熱鬧。

新北市客家才藝協會理事長陳明珠，特別前往新竹新埔義民廟迎請義民爺神尊，副市長陳純敬也出席「安座大典」，象徵文化祭正式啟動。

陳純敬說，義民祭不僅是宗教信仰，更象徵客家族群堅毅不拔、守護家園的精神。今年邁入第28年，市府與在地客家社團攜手，展現跨世代的凝聚力。

下午在會場，有各客家社團展現客家花鼓、或創新的跳鼓陣、八音演奏、客家山歌、台語民謠「雨夜花」等酬神戲與社團成果展演。

客家局表示，今年以「轉」為主題，並以「轉屋」呼應歸屬感，期待更多市民認識客家文化的趣味與多元。28日將舉行重頭戲「挑擔奉飯」與莊嚴大典，祈求國泰民安、風調雨順。尤其，跨界邀變裝皇后（Drag Queen）遊行，企圖透過華麗展演打破性別框架，將傳統的祭典融入性別議題。

客家局長劉冠吟認為，義民爺並無固定性別形象，但在歷史上多被視為男性，今年藉由變裝皇后表演與多元活動，與性別平等對話，展現客家文化的開放與包容。

來自苗栗客莊的變裝皇后Bagel透過新聞稿表示，義民爺精神不侷限於男性，它代表的是守護與凝聚。他希望以高跟鞋的步伐，讓文化既能傳統，也能自由。