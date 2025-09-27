聽新聞
板橋醫療園區BOT案卡關 民代向健保署喊話了
板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計打造急性499病床大型區域教學醫院，昨傳出中央健保署自今年第二季起全面採醫院總額管制，且對新設醫院採床位及額度限制，導致申請人撤回投標申請。新北市國民黨議員周勝考今呼籲健保署檢討總量管制適宜性，要求衛生局向中央溝通，不該犧牲板橋民眾就醫權益。
周勝考說，板橋人口已逾55萬人，急需具中度急救責任之區域級醫院，板橋醫療園區設置目的在紓解大板橋長期病床一床難求，及急重症量能不足的困境，若能規劃新增急性一般病床499床的大型區域教學醫院，正是補足在地醫療缺口的關鍵建設。
周勝考說，如今因中央制度一刀切，使地方多年規劃與民眾就醫權益受影響，呼籲健保署盡速檢討新設醫院的總量管制適宜性，如對醫療資源不足之地區能設置「例外與過渡條款」，在總量管制原則下，預留新設醫院床位與點數額度的配套措施，展現彈性治理。也要求新北衛生局持與中央就「床位與額度」進行協調。
衛生局表示，因應高齡化社會及急診壅塞，當地確實有急重症醫療需求，將與健保署溝通，期望能增取健保額度，維護民眾就醫權益。
