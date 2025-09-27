大稻埕國際藝術節10月登場 變裝遊行邀同樂

穿越百年的變裝派對將回歸台北大稻埕，2025大稻埕國際藝術節將於10月起跑，其中「1920變裝活動」每年吸引眾多民眾參與，今年還有在地業者自組樂團響應，邀請大眾同樂。

2025大稻埕國際藝術節主題訂為「加速時代」，試圖回應當前世界的急劇變動。活動開幕記者會今天舉行，發起人周奕成指出，藝術不僅是反映現象的鏡子，更是批判與啟發的利器。「在這個加速的時代，挑戰與可能性並存，藝術正是引導我們前行的重要力量。」

大稻埕國際藝術節活動長達1個月，今年活動涵蓋新秀舞蹈競賽、跨領域論壇、國際藝術家表演、在地街區活動等，強調與在地連結，例如大稻埕以紡織業聞名，由台北市多所高中學生組成的「台北高中聯隊」，自製線上遊戲「循環紡織大作戰」參與，從產業回應藝術節主題，讓大眾更為了解永續材質衣物。

還有每年都廣受歡迎的「1920變裝遊行」，邀請民眾變裝穿越回1920年代。大稻埕國際藝術節製作總監翁于晴表示，今年將分5條路線出發，並匯聚於永樂廣場，主舞台節目陣容精彩，例如日前參加巴黎國際面料及輔料展覽會的皇加董事長謝曉慧，將帶領自組樂團演出。

環境部長彭啟明今天特別到場支持，他以台灣多地接連遭逢颱風現象為例，指極端氣候也可說是「加速時代」現象之一，大稻埕國際藝術節多種活動結合永續，永續文化則將會是一切改變的新開始，期望未來能展開更多合作。

2025大稻埕國際藝術節將在10月1日起至10月31日舉行。