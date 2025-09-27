2025新北海派活動今開幕 產地巡迴活動推出多樣限量好禮

2025「新北海派」活動今天在板橋非常熱區登場，現場集結五區漁會等新北特色漁產攤位，漁業處表示，從10月20日至11月底推出多項活動，邀請民眾享受漁港風光，品嘗在地海鮮。

漁業處表示，為回饋熱愛萬里蟹的粉絲們，10月4日起至11月30日，每周末及國定假日，假日活蟹市集於野柳漁港藍色候船亭限定登場，現場提供代客蒸煮，市集還推出限量100份超值「活蟹福袋」，將於10月4日及11月8日現場開賣，兩斤三點活蟹特價只要399元，當天還有漁村導覽與捕蟹船體驗。

10月10日起，產地巡迴活動接力展開，石門富基漁港打頭陣，10日至12日推出消費滿額送加碼優惠券，還有每日限量100份萬里蟹料理試吃。瑞芳深澳漁港合作餐廳推出特產精美菜餚，拍照上傳社群加碼抽獎。萬里龜吼漁港24日至26日推出消費滿額贈，還可抽「薆悅酒店雙人住宿券」。

11月1日、2日富基漁港將發放每日限量200份白帶魚料理試吃。15、16日貢寮區澳底漁港舉辦試吃及漁產展售、消費滿千折百、抽特製紅燒白帶魚罐頭及福容大飯店雙人住宿券。17日至23日淡水區第二漁港周邊合作餐廳消費，拍照上傳社群加碼抽獎。

漁業處表示，「漁味料理挑戰賽」以萬里蟹、白帶魚、貢寮鮑、鯖魚四大明星漁產為主題，邀請料理達人孫榮與民眾發揮創意，把海味變身為各式料理。10月16日至11月16日間參賽者將作品上傳至社群參與「接龍挑戰」，依讚數選出人氣王，前三名還能獲得限量好禮。

漁業處指出，今年也推出多元體驗活動，推出五港精選兩大套裝遊程，推出限定遊程走訪漁港與在地景點，吃遍時令海鮮，分別為10月「雙港暖胃一日遊」淡水漁人碼頭鮮味饗宴並走訪石門富貴角、富基漁港海味之旅；以及11月「漁味深度一日遊」到訪龜吼、深澳、貢寮漁港，行程包含貢寮養殖鮑魚體驗、深澳海天步道及萬里野柳北海岸美景一次收集。