重溫時代記憶 「2025新北市眷村文化節」今起跑

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
今年活動攜手插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，帶領民眾認識新北眷村的記憶與故事。圖／新北文化局提供
今年活動攜手插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，帶領民眾認識新北眷村的記憶與故事。圖／新北文化局提供

「2025新北市眷村文化節」今於空軍三重一村開幕，新北市長侯友宜為活動揭開序幕，邀請市民與活動限定角色「小村喵」一同體驗復古寫真、闖關遊戲、舞台演出及市集活動，重溫眷村時代記憶。文化局表示，眷村文化節持續至10月31日止，每個周末都有不同主題市集與體驗。

侯友宜表示，眷村代表歷史變遷、族群融合的珍貴共同記憶，尤其空軍三重一村是北部地區唯一保存最完整的防砲基地，象徵對國家的忠誠與奉獻，市府每年都在此舉辦眷村文化節，期盼將保家衛國的精神傳承下去。

侯友宜提到，空軍三重一村經過活化後，聚集許多獨立書店、青創市集與美食攤商，被評為全台最具國際觀光潛力的三處眷村之一，也是北部唯一入選的眷村。今年活動不僅推出眷村生活體驗，更走出三重，邀請民眾走讀五股、板橋、土城等眷村社區，一棒接一棒傳承眷村文化。

文化局表示，今年活動攜手插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，規劃「主舞臺演出」、「眷村生活體驗遊戲」、「永續手作工坊」、「主題市集」、「眷村文化小旅行」、「新北眷村串聯行動」五大亮點。

此外，活動也延伸至新北其他眷村場域，包含五股貿商社區、板橋浮洲婦聯一村舊址、土城頂欣社區，以走讀方式從不同角度認識新北眷村的記憶與故事。

「2025新北市眷村文化節」活動持續至10月底，每周末都有不同主題市集與體驗。圖／新北市文化局提供
「2025新北市眷村文化節」活動持續至10月底，每周末都有不同主題市集與體驗。圖／新北市文化局提供

侯友宜

相關新聞

影／200輪椅者下海划獨木舟 蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點

「927台灣無障礙海洋日」今在福隆海水浴場舉行，200位來自全台的輪椅使用者下海划獨木舟實現「輪椅到海面」創舉。副總統蕭...

2025新北海派活動今開幕 產地巡迴活動推出多樣限量好禮

2025「新北海派」活動今天在板橋非常熱區登場，現場集結五區漁會等新北特色漁產攤位，漁業處表示，從10月20日至11月底...

重溫時代記憶 「2025新北市眷村文化節」今起跑

「2025新北市眷村文化節」今於空軍三重一村開幕，新北市長侯友宜為活動揭開序幕，邀請市民與活動限定角色「小村喵」一同體驗...

永和行政園區整合更新 國軍帳務中心作為中繼辦公點

永和行政園區建物屋齡57年， 空間狹隘且設備老舊，影響洽公品質。新北市長侯友宜今到行政園區聽取都更簡報，並表示在工程期間...

國外競賽計畫、海外學中文名額不如預期 台北青年局遭審計報告點名

台北市青年局為積極推動青年出國比賽，以及海外民眾來台北市學習中文，編列相關預算及活動，不過兩案分別被審計報告點出，計畫執...

上班族福音！北市內湖首創智慧鄰里公園 丟垃圾「不用等垃圾車」

北市鄰里公園的管理，今年起從公園處回復各區公所，內湖區公所首創「智慧鄰里公園」計畫，第一階段選定5處鄰里公園示範，除了可...

