重溫時代記憶 「2025新北市眷村文化節」今起跑

「2025新北市眷村文化節」今於空軍三重一村開幕，新北市長侯友宜為活動揭開序幕，邀請市民與活動限定角色「小村喵」一同體驗復古寫真、闖關遊戲、舞台演出及市集活動，重溫眷村時代記憶。文化局表示，眷村文化節持續至10月31日止，每個周末都有不同主題市集與體驗。

侯友宜表示，眷村代表歷史變遷、族群融合的珍貴共同記憶，尤其空軍三重一村是北部地區唯一保存最完整的防砲基地，象徵對國家的忠誠與奉獻，市府每年都在此舉辦眷村文化節，期盼將保家衛國的精神傳承下去。

侯友宜提到，空軍三重一村經過活化後，聚集許多獨立書店、青創市集與美食攤商，被評為全台最具國際觀光潛力的三處眷村之一，也是北部唯一入選的眷村。今年活動不僅推出眷村生活體驗，更走出三重，邀請民眾走讀五股、板橋、土城等眷村社區，一棒接一棒傳承眷村文化。

文化局表示，今年活動攜手插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，規劃「主舞臺演出」、「眷村生活體驗遊戲」、「永續手作工坊」、「主題市集」、「眷村文化小旅行」、「新北眷村串聯行動」五大亮點。