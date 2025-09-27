永和行政園區整合更新 國軍帳務中心作為中繼辦公點

永和行政園區建物屋齡57年， 空間狹隘且設備老舊，影響洽公品質。新北市長侯友宜今到行政園區聽取都更簡報，並表示在工程期間，會以永和水源街的原國軍帳務中心為中繼辦公空間，服務不打折。

永和行政園區規畫包含永和區公所、警察局永和分局、消防局永和分隊、永和戶政事務所、圖書館永和分館及國父紀念館等機關，未來將在現址蓋兩棟大樓，向上發展，人行道退縮，中間再做綠地跟公園，全面提升永和的城市品質。

侯友宜表示，國軍帳務中心作為中繼點的使用，即使該處不見得能夠完全容下行政園區的規模，例如警消可能還要另找地方，但能解決的大部分就先解決。這塊最後的公有寶地，有償撥用的費用大約10億，在財劃法通過後，市府能夠分期來負擔，希望中央快速核定，等行政園區蓋好以後，未來再做綠地使用，解決永和欠缺公園及環境綠化的問題。

民政局說明，經過盤點與評估後，選定原國軍帳務中心作為臨時辦公據點，現正進行前置行政作業，後續也將向財政部國有財產署申請有償撥用。另永和行政園區都市計畫變更案已提送內政部都市計畫委員會審議，後續將加速推動各項程序，讓計畫如期上路，園區完工後，將提供更安全、便利與舒適的洽公環境。

立委林德福表示，原中央規畫在帳務中心做社宅，但永和缺乏公共設施，且水源路巷道狹小又是單行道，若蓋社宅雪上加霜，感謝中央聽取地方意見取消規畫。如今帳務中心要做為中繼站，要有償撥用，費用高達10億元，他會去與軍備局溝通，未來也要加強建物結構安全，待行政園區完成後，後續看如何活化。

新北市議員許昭興表示，永和分局、消防分隊需要機動車輛移動，建議將來行政園區要都更時，可以把辦公室放在帳務中心。至於永和區公所、戶政其他的公部門，建議放在永和大陳都更單元4，才有適度的空間。