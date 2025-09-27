快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

影／200輪椅者下海划獨木舟 蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
200輪椅者下海划獨木舟，蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點。記者游明煌／攝影
200輪椅者下海划獨木舟，蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點。記者游明煌／攝影

「927台灣無障礙海洋日」今在福隆海水浴場舉行，200位來自全台的輪椅使用者下海划獨木舟實現「輪椅到海面」創舉。副總統蕭美琴宣布，3年內將結合交通部、體育署及地方政府，在基隆、高雄、屏東、新北、雲林、台東建立「無障礙親海示範據點」。

今天活動由明怡基金會與輪椅夢公園聯盟共同發起，副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲、運動部長李洋等到場，蕭美琴表示，台灣擁有四面環海的天然優勢，應克服海岸地形與資源挑戰，推動「無障礙親海」，讓海洋成為每個人的共同資產。

蕭美琴說，無障礙不該只停在陸地，今天是政策行動的轉捩點，也是台灣成為友善親海國家的起始，海洋委員會並宣布未來5年無障礙親海推動計畫，3年內將結合交通部、體育署及地方政府，在基隆、高雄、屏東、新北、雲林、台東建立「無障礙親海示範據點」，落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）精神。

管碧玲說，海委會將建立「無障礙親海示範據點」，國家海洋研究院並培訓全台25位種子教練，透過專業訓練服務身心障礙者，推動無障礙海洋友善國家。

明怡基金會創辦人張明正說，身障者透過水上活動找回自信，這是值得推動的事務，希望讓這項計畫走向國際，讓海洋成為每位身心障礙者的自信之源。

輪椅夢公園聯盟執行長陳國嘉指出，福隆擁有絕佳海況與交通便利性，最後一哩的土地整合至關重要。希望政府與民間營運團隊能共同打造無障礙水域基地，成為亞洲首創典範。

蕭美琴親自擊鼓啟航並遞槳給第一批獨木舟參與者，象徵政策與行動的無縫結合。

200輪椅者下海划獨木舟，蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點。記者游明煌／攝影
200輪椅者下海划獨木舟，蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點。記者游明煌／攝影
200輪椅者下海划獨木舟，蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點。記者游明煌／攝影
200輪椅者下海划獨木舟，蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點。記者游明煌／攝影

蕭美琴 輪椅 獨木舟

延伸閱讀

比愛心再赴花蓮 蕭美琴：我們不管扮演任何角色都能夠走在一起

影／感謝各界幫助花蓮 蕭美琴：這是為什麼我們深愛這塊土地

群組截圖炸鍋 民進黨團：遺憾對話外流 萬事莫如救災急

不捨花蓮長者罹難 蕭美琴赴台北國際照顧博覽會 災害更仰賴特殊知識

相關新聞

影／200輪椅者下海划獨木舟 蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點

「927台灣無障礙海洋日」今在福隆海水浴場舉行，200位來自全台的輪椅使用者下海划獨木舟實現「輪椅到海面」創舉。副總統蕭...

2025新北海派活動今開幕 產地巡迴活動推出多樣限量好禮

2025「新北海派」活動今天在板橋非常熱區登場，現場集結五區漁會等新北特色漁產攤位，漁業處表示，從10月20日至11月底...

重溫時代記憶 「2025新北市眷村文化節」今起跑

「2025新北市眷村文化節」今於空軍三重一村開幕，新北市長侯友宜為活動揭開序幕，邀請市民與活動限定角色「小村喵」一同體驗...

永和行政園區整合更新 國軍帳務中心作為中繼辦公點

永和行政園區建物屋齡57年， 空間狹隘且設備老舊，影響洽公品質。新北市長侯友宜今到行政園區聽取都更簡報，並表示在工程期間...

國外競賽計畫、海外學中文名額不如預期 台北青年局遭審計報告點名

台北市青年局為積極推動青年出國比賽，以及海外民眾來台北市學習中文，編列相關預算及活動，不過兩案分別被審計報告點出，計畫執...

上班族福音！北市內湖首創智慧鄰里公園 丟垃圾「不用等垃圾車」

北市鄰里公園的管理，今年起從公園處回復各區公所，內湖區公所首創「智慧鄰里公園」計畫，第一階段選定5處鄰里公園示範，除了可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。