影／200輪椅者下海划獨木舟 蕭美琴：6縣市將建無障礙親海示範據點

「927台灣無障礙海洋日」今在福隆海水浴場舉行，200位來自全台的輪椅使用者下海划獨木舟實現「輪椅到海面」創舉。副總統蕭美琴宣布，3年內將結合交通部、體育署及地方政府，在基隆、高雄、屏東、新北、雲林、台東建立「無障礙親海示範據點」。

今天活動由明怡基金會與輪椅夢公園聯盟共同發起，副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲、運動部長李洋等到場，蕭美琴表示，台灣擁有四面環海的天然優勢，應克服海岸地形與資源挑戰，推動「無障礙親海」，讓海洋成為每個人的共同資產。

蕭美琴說，無障礙不該只停在陸地，今天是政策行動的轉捩點，也是台灣成為友善親海國家的起始，海洋委員會並宣布未來5年無障礙親海推動計畫，3年內將結合交通部、體育署及地方政府，在基隆、高雄、屏東、新北、雲林、台東建立「無障礙親海示範據點」，落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）精神。

管碧玲說，海委會將建立「無障礙親海示範據點」，國家海洋研究院並培訓全台25位種子教練，透過專業訓練服務身心障礙者，推動無障礙海洋友善國家。

明怡基金會創辦人張明正說，身障者透過水上活動找回自信，這是值得推動的事務，希望讓這項計畫走向國際，讓海洋成為每位身心障礙者的自信之源。

輪椅夢公園聯盟執行長陳國嘉指出，福隆擁有絕佳海況與交通便利性，最後一哩的土地整合至關重要。希望政府與民間營運團隊能共同打造無障礙水域基地，成為亞洲首創典範。