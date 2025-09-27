宣達水土保持知識 新北市農業局辦農村水保親子一日體驗營

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市農業局於27日在淡水忠寮社區舉辦農村水保親子一日體驗營。圖／新北市農業局提供
新北市農業局於27日在淡水忠寮社區舉辦農村水保親子一日體驗營。圖／新北市農業局提供

為宣達水土保持知識，新北市農業局於27日在淡水忠寮社區舉辦農村水保親子一日體驗營，現場共有70名學童及家長參與，透過手作、走讀與農村體驗活動，學習水土保持知識並實踐環境保護理念。

新北市農業局副局長劉淑芬表示，活動將水保戶外教室結合農村再生計畫，透過環境教育與社區參與，推廣水土保持與永續農業觀念，進而增進對水土保持與環境保育相關知識的理解，未來將以更多元的方式推廣水土保持知識，實現「農業健康市；水保進行式」的目標。

這次體驗營有新北市海山國小、沙崙國小、米倉國小、板橋國小、民義國小共5所水土保持酷學校、新住民家庭及相關國際學員參與，一開始引領民眾觀賞豐富趣味性的水土保持宣導影片，再透過多元教具進行互動體驗以傳達水保知識，本次體驗營並安排親子走讀社區砌石駁坎設施，觀察排水溝、集水井等設施，學習如何降低淹水與土砂災害風險，理解其如何減少土壤流失及防範洪水災害。水土保持做好不僅保護土地和農作物，更是守護社區安全與環境永續的重要措施，希望藉由這次親子體驗營讓「共同維護水土資源」的概念從小扎根。

環境部也安排淨零綠生活講座，以推廣綠生活與綠飲食，學習透過節能減碳，減少浪費與污染，守護地球與自身健康。另外社區內設有魚菜共生示範園區，將農地中的雜草餵魚、養魚池的排放水引入茭白筍田過濾後，再排入溪水中，落實淨化水質打造生物友善棲地。體驗營中也安排民眾體驗魚菜共生原理，藉由打造一座小小魚菜生態系盆栽，觀察魚池、根系與植物成長的互動關係，其中更結合水土保持生態工法與水循環概念，強調只要透過日常小改變，就能為環境永續帶來長遠影響。

這次體驗營活動，讓親子有機會走進自然與農村生活，亦可輕鬆學習水土保持知識，透過實地參觀古厝、溝渠和魚菜共生原理，了解生態工法與水循環概念，讓他們明白環境保護與水土保持並不是抽象的概念，而是貼近生活並與每個人息息相關。

參與民眾黃媽媽說：「水土保持體驗營全場活動真的很好玩，透過動手操作和親子互動思考，學習到很多水土保持的知識，原來日常生活中不起眼的植物就可以做到水土保持，不僅可以美化環境，還可以維持生態平衡。」

