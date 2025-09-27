國外競賽計畫、海外學中文名額不如預期 台北青年局遭審計報告點名

台北市青年局為積極推動青年出國比賽，以及海外民眾來台北市學習中文，編列相關預算及活動，不過兩案分別被審計報告點出，計畫執行不如預期，補助名額也比預期少。青年局說明，今年度國際發展申請，已達年度預算的96％；海外學習獎學金已全面優化流程。

審計報告指，青年局為促進台北市青年國際發展，提升青年國際參與度，在113年度匡列預算6601萬元，持續辦理青年留學生就學貸款利息補助、海外實習、海外志工、姊妹市青年來台學習中文等計畫。

其中，為激勵青年參與國際事務，提升青年國際競爭優勢，在113年9月訂頒相關要點，並於同年10月8日到11月30日受理申請補助案，針對國際展演、競賽等活動，每案補助2到20萬元。

審計報告經查，該計畫未及早規畫執行，且部分國際賽事或活動多於前3季辦畢，導致申請不如預期，最終僅有補助10案，核銷66萬元，占預算數100萬元的66%。

再細查發現，當中7案、核銷金額33萬元，是青年局主動已參與活動人或團體提出申請，或是活動結束後提出，並非要點的活動辦理前7個工作日提出，與補助程序不符。

另外，審計報告指，北市府推動城市外交，鼓勵外國人來台北市學中文，在民國89年訂定相關獎補助要點，青年局在113年6月承接業務和相關經費115萬元，預計在113年9月到114年2月期間補助10名外國學生，每人每月2萬5千元新台幣。

但是，青年局未能及早掌握正取學生報到資訊或相關資格，實際僅補助8名學生，尚有備取1名未獲遞補。而且，申請規範要點有規定8名學生均承諾願意參加市政府安排的24小時文化服務活動，期間青年局辦理的4場活動，總時數不到7小時，也有受獎學生沒有依規定參與等狀況。

青年局說明，局處自113年6月成立後，即加速研擬並推動「促進國際發展補助」草案。計畫頒布後，隨即透過多元管道向相關青年團體積極宣傳與說明，鼓勵踴躍申請。今年公告開放申請後，申請金額已達年度預算近96％，顯示該補助措施已獲高度肯定與實際成效。

針對學習中文獎學金計畫，青年局說，已全面優化相關遞補機制與流程，今年所有受獎學生均已抵台並完成註冊，並規畫多元文化走讀與交流活動，鼓勵受獎生與本市青年深度互動，探索在地文化。