上班族福音！北市內湖首創智慧鄰里公園 丟垃圾「不用等垃圾車」
北市鄰里公園的管理，今年起從公園處回復各區公所，內湖區公所首創「智慧鄰里公園」計畫，第一階段選定5處鄰里公園示範，除了可充電的光電長椅、電子告示牌，還放置智慧垃圾收集機、瓶罐回收機，提供24小時垃圾投遞，「不用等垃圾車」，解決上班族需求。
內湖區公所智慧鄰里公園系列計畫，第一階段選定瑞陽公園、文德二號公園、湖興公園、安湖三號公園及安康公園等5座鄰里公園作為先期示範公園。
內湖區長林秉宗指出，內湖區是台北市的後花園，也是內科所在地，是北市科技重鎮與生態綠地交會處，擁有自然景觀與科技產業並存，具備推動智慧鄰里公園的優勢。
智慧鄰里公園策劃人、副區長郭素蓉指出，內湖區公所在5處示範鄰里公園導入「iTrash智慧垃圾收集機」與「iTrash智慧瓶罐回收機」，提供民眾全天候24小時輕鬆完成垃圾投遞，有效解決上班族與居民「不用等垃圾車」的困擾。
郭素蓉指出，民眾使用瓶罐回收機，進一步強化源頭分類回收，回收垃圾還會退錢給民眾；垃圾收集機適用一般垃圾，但要依重量收費，無需使用台北市專用垃圾袋。機身附設數位多媒體看板，兼擴大市政宣導的布點。iTrash機每人每天減少0.5公斤的垃圾，一年可減少約146公斤的二氧化碳排放。
她說，搭配在鄰里公園內設置的智慧長椅，透過太陽光能轉化電能為夜間照明，民眾坐在公園休憩時一邊充電一邊聊天，更增添安全感及實質減碳效益。估算每座光電椅每年也可減少約36公斤二氧化碳排放。
此外，內湖區公所在鄰里公園內還設置智慧告示牌，除介紹公園植栽與設施資訊、設施操作說明外，也整合場地租借服務及缺失通報等功能。民眾可透過掃描告示牌上的QR Code，快速取得相關服務及協助通報、即時報修，將提升整體服務效能與民眾體驗。
