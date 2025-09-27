整頓秩序！新北板橋、林口再增80格路邊停車收費

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
因應板橋黃石中繼市場搬遷，重新調整板橋區公館街(中正路至民權路)路段汽機車格配置，自10月1日起收費。圖／新北交通局提供
因應板橋區黃石中繼市場搬遷，及林口區民生路及過崙街部分路段未畫設紅黃線常遭車輛久停占用，影響行車安全和行人通行，新北市交通局總計新增80格路邊汽車停車格，將自10月1日起實施收費管理，落實使用者付費，及整頓環境市容。

交通局停車營運科長許芫綺表示，林口區民生路和過崙街部分路段因未畫設紅黃線常遭車輛久停占用，有時不僅影響行車安全和行人通行，甚至產生髒亂，破壞市容；交通局在考量不影響行車安全及秩序，擇適當地點規劃汽車停車格並採收費管理，杜絕久停占用情形。

因應板橋黃石中繼市場搬遷，重新調整板橋區公館街(中正路至民權路)路段汽、機車格配置，共計新增18格汽車格，自10月1日起收費。收費時段為平日周一至周五上午7點至晚間8點，國定假日及例假日上午8點至下午6點，每半小時15元。

另外，林口區民生路及過崙街新增路邊汽車停車格，收費時段為平日周一至周五 上午8點至下午6點，每半小時10元。

交通局提醒，駕駛若未收到繳費單也可透過行動支付App、全國繳費網 或至「新北市路邊停車費查詢網」（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。

停車格 林口

